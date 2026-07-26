24 horas de «locura»: La negativa de Pep y la «traición» de la federación

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24 horas de «locura»: La negativa de Pep y la «traición» de la federación

El fútbol italiano ha vivido las 24 horas más inesperadas y llenas de drama de los últimos años. Entre giros repentinos, sueños rotos y decisiones impulsivas, Andrea Pirlo ha surgido inesperadamente como el principal candidato para sentarse en el banquillo de la Azzurra.

Zamin.uz La convulsa búsqueda de un seleccionador para la selección nacional de Italia, el inesperado rechazo de Pep Guardiola y los detalles de la amarga furia de Roberto Mancini.

1. El sueño de Pep Guardiola se desvanece: «No es por dinero, es por la familia»

El jueves, durante una rueda de prensa en la Serie A, tras las alentadoras palabras de Paolo Maldini, muchos en Italia empezaron a soñar con la llegada de Pep Guardiola, el «Arrigo Sacchi del siglo XXI», a la selección. Pero a la mañana siguiente la realidad bajó a todos de las nubes.

  • El dinero no es el factor principal: A pesar de los rumores, Guardiola nunca exigió un salario de 20 millones de euros a la Federación Italiana de Fútbol.

  • Descanso y familia: «Manchester City», tras 10 años de arduo trabajo, el técnico español prefirió pasar tiempo con su familia y alejarse temporalmente del fútbol.

  • Ausencia en la boda de Donnarumma: Pep incluso rechazó la invitación a la lujosa boda de su exalumno Gianluigi Donnarumma en Locorotondo para no avivar los rumores.

2. La furia de Roberto Mancini y la «traición» de la federación

Si Guardiola hubiera asistido a la boda de Donnarumma, se habría encontrado allí con Roberto Mancini. Mancini, quien llevó a Italia a la gloria en la Euro 2020, está actualmente muy molesto con la actitud de la federación.

Drama en el banquillo:

El nuevo presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giovanni Malagò, le había prometido previamente a Mancini que el banquillo de la selección era suyo y que solo debía ponerse de acuerdo con Paolo Maldini. Mancini incluso aceptó rebajar su sueldo a 2 millones de euros. Pero a última hora, la federación cambió de opinión y lo traicionó.

Los gigantes mundiales y la incertidumbre en Italia

Han pasado 116 días desde que Italia cayó en la repesca ante Bosnia y Herzegovina, quedando fuera del Mundial 2026. Mientras otros combinados nacionales nombraron rápidamente a nuevos entrenadores, Italia sigue buscando sin rumbo un sucesor para Gennaro Gattuso.

País

Nuevo entrenador nombrado

Francia

Zinedine Zidane

Alemania

Jürgen Klopp

Bélgica

Mark van Bommel

Portugal

Jorge Jesus

Uruguay

Diego Forlán

Italia

En discusión (Andrea Pirlo como principal candidato)

3. Todos los caminos conducen a Pirlo

Maldini y Leonardo han decidido entregar las llaves del proyecto de reconstrucción de la Azzurra a Andrea Pirlo, actual técnico del Dubai United de 40 años. Según Leonardo, buscan un entrenador «con ADN italiano y mentalidad moderna».

Sin embargo, el presidente de la federación Giovanni Malagò teme que Pirlo carezca de suficiente experiencia como técnico principal y retrasa ligeramente la decisión final.

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La situación en la selección italiana es cada vez más compleja y se espera que el nombre del nuevo seleccionador se anuncie oficialmente muy pronto.

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¿Crees que Andrea Pirlo podrá sacar a la selección de Italia de la crisis o se debería haber esperado a un técnico con más experiencia como Guardiola? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

Pep GuardiolaRoberto ManciniManchester CityAndrea PirloPaolo Maldini
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Shuhrat Razzakov
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