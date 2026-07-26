Los buenos modales de una joven japonesa en la calle inspiran a muchos

Un vídeo difundido en las redes sociales captó rápidamente la atención de millones de usuarios en poco tiempo. En él se muestra a una joven en Japón que, al cruzar la calle por un paso de peatones, hace una reverencia para agradecer a los conductores que le cedieron el paso.

En el vídeo, tras cruzar al otro lado de la calle, la chica se inclina varias veces como muestra de respeto hacia los conductores que detuvieron sus vehículos. Sus buenos modales y su gran respeto por las normas de tránsito sorprendieron a muchos internautas.

En los comentarios, muchos reconocen la educación, la disciplina y la cultura de respeto hacia los demás de los japoneses, y desean que este tipo de hábitos también se popularicen en otros países.