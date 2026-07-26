Los movimientos de un recién nacido causan furor en internet (vídeo)

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Los movimientos de un recién nacido causan furor en internet (vídeo)

Un vídeo entrañable protagonizado por un bebé recién nacido ha acaparado la atención de millones de usuarios en las redes sociales. Las imágenes muestran cómo el recién nacido agarra con fuerza el estetoscopio del médico y no quiere soltarlo.

Aunque el médico intenta retirar el estetoscopio, el bebé se esfuerza por no soltarlo de sus manos. Precisamente este tierno momento ha arrancado una sonrisa a todos los que han visto el vídeo.

Visto por millones de personas en poco tiempo, el vídeo acumula comentarios de usuarios que bromean diciendo que el bebé es un "futuro médico" o que "ya ha elegido su profesión el día de su nacimiento".

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