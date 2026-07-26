Xiaomi imprime un millón de ejemplares de una guía sobre el uso de smartphones para personas mayores

En una época en la que las tecnologías se desarrollan rápidamente, dominar los gadgets modernos para las personas mayores se está convirtiendo en un problema grave. Para llenar este vacío social, la empresa china Xiaomi ha emprendido un gran proyecto: la marca ha impreso 1 millón de ejemplares de una guía especial para aprender a usar un smartphone, informa Ixbt.com informa .

Según informa la publicación ixbt.com, estos libros titulados "Guía de uso de smartphones para personas mayores" se distribuyen de forma totalmente gratuita en las tiendas oficiales de Xiaomi Home. Con esta iniciativa, la empresa pretende ayudar a las personas mayores que se sienten incómodas en el mundo de las tecnologías digitales a simplificar sus tareas cotidianas.

Tecnologías complejas en un lenguaje sencillo

La guía ha sido preparada basándose en una metodología especial, donde todas las instrucciones se exponen en un lenguaje muy sencillo y comprensible. El libro aborda en detalle las funciones básicas del smartphone, incluyendo aspectos importantes como aumentar el tamaño del texto, ajustar el volumen del sonido y reconocer los iconos de las aplicaciones.

También se proporcionan instrucciones detalladas para los procesos que causan más dificultades a las personas mayores: añadir un nuevo contacto, instalar y desinstalar programas, cambiar el fondo de pantalla y trabajar con la configuración básica. Cada acción está enriquecida con imágenes visuales, lo que permite al usuario управлять el dispositivo de forma independiente.

Responsabilidad social y amplia cobertura

Este no es el primer proyecto de Xiaomi en esta dirección. En febrero de este año, la marca imprimió 70 000 ejemplares de estas guías y las distribuyó a través de más de 2 000 tiendas. La próxima tirada de 1 millón de ejemplares demuestra el éxito y la gran demanda del proyecto.

Teniendo en cuenta que los smartphones de Xiaomi también se encuentran entre los dispositivos más populares en el mercado de Uzbekistán, este tipo de iniciativas son relevantes para los usuarios locales. Aunque por ahora estos libros están destinados únicamente al mercado chino, este enfoque de la empresa puede servir de ejemplo para otros gigantes tecnológicos.

Los expertos señalan que estas guías impresas son una herramienta importante para mejorar la alfabetización digital. A menudo, los jóvenes no tienen tiempo para explicar las funciones del smartphone a sus padres o abuelos, y este tipo de libros sirven como un compañero y asesor constante para las personas mayores.