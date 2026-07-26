Sam Kerr regresa a EE. UU.: La estrella australiana bate un récord histórico en la NWSL

Una de las grandes estrellas del fútbol femenino, la delantera australiana Sam Kerr, ha regresado a la National Women's Soccer League (NWSL) de Estados Unidos con un fichaje estelar. Tras seis años y medio llenos de éxitos en el Chelsea, la experimentada atacante se unió al Gotham FC y abrió una nueva página en la historia del torneo al marcar uno de sus goles en su debut, según informa Goal.com .

En un disputado encuentro frente a los Portland Thorns que terminó con un empate 2-2, Sam Kerr volvió a demostrar toda su clase. Este tanto no solo le dio a su equipo un punto muy valioso, sino que también significó el primer gol oficial de la jugadora en canchas estadounidenses tras casi siete años de ausencia. Su última anotación en la NWSL había sido en octubre de 2019.

Récord histórico y detalles del partido

Según el medio Goal.com, este gol fue el número 78 de Sam Kerr en temporadas regulares de la NWSL. Lo más importante es que elevó a 59 la cantidad de partidos en los que ha logrado marcar, estableciendo un nuevo récord en la liga. La marca anterior pertenecía a Lynn Williams. A sus 32 años, la delantera demostró que su olfato goleador sigue intacto, enviando una seria advertencia al resto de los equipos del campeonato.

El encuentro estuvo lleno de emociones inesperadas. Para los Portland Thorns, la debutante Renee Lyles abrió el marcador a los 21 minutos con uno de los mejores goles de la semana. Sin embargo, el certero disparo de Sam Kerr apenas diez minutos después silenció momentáneamente a los aficionados presentes en el Providence Park. A falta de 17 minutos para el final, Jayden Perry fue expulsada tras una dura falta precisamente sobre Kerr.

Situación en la tabla y resultados

Tras este resultado, el Gotham FC asumió provisionalmente el liderato de la clasificación. El equipo estiró su racha invicta a cuatro partidos. A pesar de ello, hay malas noticias para el técnico Juan Carlos Amoros: la defensora Emily Sonnett sufrió una lesión al inicio del encuentro y tuvo que abandonar el campo. Su baja podría afectar las aspiraciones al título del conjunto neoyorquino.

Por su parte, los Portland Thorns establecieron su propio récord a pesar del empate. El equipo se mantiene invicto como local en este 2026, alcanzando una racha de 11 partidos consecutivos sin perder en casa. Se espera que el regreso de Sam Kerr y su gran efectividad impulsen el interés por el fútbol femenino en Estados Unidos a un nuevo nivel.