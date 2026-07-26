Lucha contra las amenazas espaciales: China lanza su primera constelación de satélites para rastrear la basura espacial

China ha dado un paso importante para garantizar la seguridad en el espacio y limpiar la órbita de diversos residuos. El país ha comenzado a implementar el proyecto Gande, la primera constelación de satélites comerciales del mundo especializada en el monitoreo de la basura espacial. El primer aparato de este proyecto fue lanzado con éxito desde un cosmódromo en el noroeste del país utilizando un cohete Lijian-1. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, este gigantesco proyecto fue desarrollado por la empresa aeroespacial privada ATmoto Technology de Pekín. Según el plan, un total de 120 satélites serán puestos en órbita para 2030. Esta red permitirá la observación continua las 24 horas de objetos en órbita baja, media y alta. Esto es de importancia decisiva para garantizar la seguridad de los aparatos activos en el espacio.

Inteligencia artificial y control autónomo

El proyecto se llevará a cabo en tres etapas. La primera etapa, que acaba de comenzar, se llama LX630 e incluye 14 satélites. Estos aparatos se encargan de observar los objetos en el espacio y compilar un catálogo detallado de los mismos. El primer satélite lanzado es un logro tecnológico único, que cuenta con un ordenador de a bordo equipado con inteligencia artificial (AI).

Este sistema de AI permite al aparato realizar un seguimiento rápido de los objetivos, monitoreo y tomar decisiones independientes en situaciones de emergencia sin necesidad de establecer comunicación constante con la Tierra. Asimismo, el aparato cuenta con un sistema para cambiar su órbita, lo que le brinda la capacidad de acercarse a otros objetos en el espacio y realizar maniobras complejas.

La magnitud del peligro "invisible" en el espacio

Según los expertos, la necesidad de tales sistemas aumenta drásticamente con el incremento del número de cohetes lanzados al espacio. Los medios de comunicación chinos informan que actualmente hay más de un millón de fragmentos de basura de más de 1 centímetro en órbita. Estos fragmentos se mueven a una velocidad de casi 7,9 kilómetros por segundo y pueden causar consecuencias catastróficas al chocar con cualquier satélite o estación espacial.

Las siguientes etapas del proyecto incluyen tareas aún más complejas:

En la segunda etapa, se lanzarán 36 satélites equipados con cámaras de alta resolución y sensores electromagnéticos;

En la tercera etapa, otros 70 aparatos inteligentes que reconocen objetos y analizan su movimiento serán puestos en órbita.

El lanzamiento completo del proyecto Gande llevará las capacidades de China en el control del tráfico espacial y la gestión de la seguridad orbital a un nuevo nivel. Iniciativas privadas de este tipo sirven de base no solo para la seguridad científica, sino también para los vuelos espaciales comerciales internacionales.