Joshua Zirkzee podría dejar el Manchester United: la Juventus se une a la lucha por el delantero

Aunque el delantero del Manchester United, Joshua Zirkzee, intenta demostrar su valía durante la pretemporada del equipo, su futuro sigue en el aire. En un momento en el que al futbolista neerlandés le cuesta encontrar su sitio en los Red Devils, la Juventus de Turín valora seriamente su fichaje. Según informa Goal.com, la directiva del club turinés se ha fijado en Joshua Zirkzee con el objetivo de reforzar su línea de ataque. Así lo informa Goal.com .

Durante sus dos años en el Manchester United, Zirkzee no ha logrado registrar los resultados esperados. Con apenas 5 goles en 56 partidos de la Premier League, la competencia para el delantero se ha vuelto aún más feroz. Los fichajes del club el año pasado por valor de casi 230 millones de euros en jugadores como Benjamin Sesko, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo han reducido significativamente las opciones del ariete neerlandés de entrar en el once titular.

A pesar de ello, Joshua Zirkzee está dando lo mejor de sí para ganarse la confianza del nuevo entrenador del equipo, Michael Carrick. En particular, durante el amistoso contra el Rosenborg, marcó un gol gracias a un gran regate y un disparo preciso, demostrando que su potencial técnico sigue intacto. Sin embargo, el interés de la directiva en fichar a Ollie Watkins, del Aston Villa, para potenciar la delantera aumenta las opciones de que Zirkzee abandone el club.

El interés de los turineses y las condiciones del traspaso

El director deportivo de la Juventus, Frederic Massara, conoce bien el talento del delantero neerlandés. El dirigente, que trabajó anteriormente en la Roma, ya intentó en su momento traer de vuelta al jugador a la Serie A. Ahora, el club turinés ve en Joshua Zirkzee al candidato principal para formar dupla ofensiva junto a Randal Kolo Muani. Los italianos destacan que el salario anual de 3,5 millones de euros del jugador encaja perfectamente con su fair play financiero.

Aunque el Manchester United pagó 42,5 millones de euros por el jugador en el verano de 2024, su valor de mercado actual se estima entre 30 y 35 millones de euros. Teniendo en cuenta las normas del fair play financiero, la Juventus podría proponer una cesión con opción u obligación de compra. Si el club inglés acepta dicha fórmula, se espera que el traspaso se concrete a finales de agosto.

Actualmente, el técnico del Manchester United, Michael Carrick, trabaja en la renovación de su parcela ofensiva. Si el Aston Villa deja marchar a su estrella Ollie Watkins por 45 millones de euros, parece seguro que Zirkzee no tendrá sitio en Mánchester. En este escenario, la Juventus se perfila como el destino ideal, ya que el jugador conoce bien el fútbol italiano tras su paso por el Bolonia.