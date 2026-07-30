Un gato que no dejó a su dueño solo ni un segundo conmociona a los usuarios

Unos paramédicos que llegaron por una llamada a una casa en Daguestán comenzaron a administrar un tratamiento intravenoso a una mujer enferma. Justo en ese momento, el querido gato de la mujer llamó la atención de todos con su comportamiento inesperado.

El video muestra al gato acercándose a su dueño, sentándose tranquilamente frente al brazo que estaba recibiendo la inyección y observando minuciosamente cada movimiento del personal médico. Tan pronto como el paramédico tocó el brazo de la mujer, el gato maulló con un tono de desaprobación, dando la impresión de querer proteger a su dueño.

Durante todo el procedimiento, el gato no se movió del lado de su dueño ni por un instante. Se quedó a su lado incluso hasta que terminó el goteo del medicamento y los paramédicos salieron de la casa.

Este video compartido en las redes sociales acumuló cientos de miles de reproducciones en poco tiempo. Los usuarios elogian la lealtad y el amor del gato hacia su dueño, describiéndolo en los comentarios como el "guardián más fiel" y un "verdadero miembro de la familia".