Un criminal buscado en EE. UU. trabajó durante 20 años como policía en México

Un hombre buscado por un caso de homicidio cometido en 2004 en el estado de Ohio, EE. UU., fue detenido por las fuerzas del orden casi 20 años después. Lo más sorprendente es que, en el momento de su arresto, se descubrió que el sospechoso trabajaba como agente de policía en México.

Se informó que Antonio Liano era buscado por su supuesta implicación en una pelea en un bar de Ohio, seguida de un enfrentamiento armado que provocó la muerte de una persona. Los órganos de investigación emitieron una orden de arresto oficial en su contra en 2005. Sin embargo, tras ello, abandonó EE. UU. y huyó a México.

Según los datos de la investigación, Liano vivió durante los años siguientes en una pequeña ciudad del estado de Oaxaca, en México. Se ganó la confianza de los lugareños, e incluso logró ingresar al servicio de policía y trabajó durante muchos años en el sistema de aplicación de la ley.

Tras casi veinte años de búsqueda, su identidad fue identificada y fue detenido por las fuerzas del orden. Actualmente continúan los procesos legales pertinentes en relación con este caso.