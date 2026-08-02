Florida desvía fondos de carga de vehículos eléctricos hacia aerotaxis

El gobierno del estado estadounidense de Florida decidió destinar casi 200 millones de dólares en fondos federales originalmente destinados a vehículos eléctricos para crear infraestructura para un nuevo tipo de transporte: los vehículos de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL). Según ixbt.com, este paso se convirtió en un giro importante destinado a desarrollar el tráfico aéreo en el estado y reducir la carga en el sistema de transporte. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los fondos asignados en el marco del programa National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) estaban destinados inicialmente a ampliar la red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Esta financiación debía implementarse sobre la base de la ley bipartidista de infraestructura adoptada en EE. UU.

Sin embargo, el departamento de transporte de Florida (Florida Department of Transportation) no absorbió los fondos asignados a tiempo. Los funcionarios señalaron que las empresas privadas ya habían construido de forma independiente redes de carga suficientes para vehículos eléctricos en todo el estado, por lo que ya no había necesidad de financiación pública adicional en esta dirección.

Nuevas normas y plan de infraestructura

La posibilidad de redirigir los fondos surgió tras los cambios introducidos por la administración de Donald Trump en las reglas del programa NEVI. Según los nuevos requisitos, los estados que hayan completado la construcción de los corredores de carga principales pueden gastar los fondos en las necesidades de carga del transporte eléctrico en cualquier carretera pública o instalación pública.

Las autoridades estatales planean utilizar esta financiación para construir 32 plataformas de aterrizaje especiales para aeronaves de despegue vertical y las estaciones de carga que les dan servicio. Está previsto que estas plataformas se ubiquen en el territorio de aeropuertos, complejos residenciales de élite y clubes de golf.

Perspectivas de los taxis aéreos

Según el Miami Herald, la futura red de transporte aéreo estará diseñada para rutas urbanas cortas entre las principales instalaciones de infraestructura. Se espera que los pequeños vehículos eléctricos con una capacidad de hasta 4-5 pasajeros ayuden a reducir la congestión en las autopistas de Florida.

A pesar de esto, la red de aerotaxis eléctricos se encuentra todavía en su etapa inicial. Aunque varias startups están trabajando actualmente en la creación de vehículos eléctricos de serie, algunas empresas han comenzado a centrar su atención en las necesidades de la industria de defensa.