¿Cuánto cobrará Husanov tras su acuerdo con el Manchester City?

·144·Deportes
¿Cuánto cobrará Husanov tras su acuerdo con el Manchester City?

Abduqodir Husanov «Manchester City» firmó un nuevo contrato. Según el comunicado oficial del club, el acuerdo estará vigente hasta 2031. El salario no fue revelado en el anuncio oficial.

Según la información difundida en redes sociales, el salario anual del defensa uzbeko podría alcanzar los 7,5 millones de euros tras la renovación de su contrato. Si se toma esa cifra como referencia, equivaldría a unos 112.500 millones de sumes.

Según los cálculos, Husanov podría cobrar 625.000 euros al mes, es decir, casi 9.380 millones de sumes. Sus ingresos semanales serían de 144.000 euros, aproximadamente 2.160 millones de sumes.

En términos diarios, esto equivale a unos 20.500 euros o cerca de 307,5 millones de sumes. Por hora, los ingresos del futbolista alcanzarían aproximadamente 12,8 millones de sumes.

Por ahora, estas cifras no han sido confirmadas oficialmente ni por el club ni por el propio jugador. Lo único confirmado es que Husanov firmó un nuevo contrato de larga duración con «Manchester City».

Abdukodir KhusanovManchester CityUzbekistán
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los mejores de la 15.ª jornada: Navbahor y Nasaf aportan más jugadoresLos mejores de la 15.ª jornada: Navbahor y Nasaf aportan más jugadoresHoy, 14:22Anders Limpar opina sobre el futuro de Mikel Arteta en el ArsenalAnders Limpar opina sobre el futuro de Mikel Arteta en el ArsenalHoy, 14:15Arsenal se acerca al fichaje de Bruno GuimarãesArsenal se acerca al fichaje de Bruno GuimarãesHoy, 14:15Infantino bajo presión: Blatter menciona a una candidata para presidir la FIFAInfantino bajo presión: Blatter menciona a una candidata para presidir la FIFAHoy, 14:13Mohamed Salah llega a Turquía: se espera una firma histórica en TrabzonMohamed Salah llega a Turquía: se espera una firma histórica en TrabzonHoy, 14:07Cannavaro no cobra 4 millones de euros: ¿a quién paga de su propio bolsillo?Cannavaro no cobra 4 millones de euros: ¿a quién paga de su propio bolsillo?Hoy, 13:59
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Lamine Yamal revela las palabras que Messi le dijo tras la final
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Erling Haaland regresa de EE. UU. con un extraño recuerdo: la estrella del Manchester City sorprende a sus fans
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»
Golpe de efecto en el City: Maresca pone a 25 jugadores en el «mercado»