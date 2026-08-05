Abduqodir Husanov «Manchester City» firmó un nuevo contrato. Según el comunicado oficial del club, el acuerdo estará vigente hasta 2031. El salario no fue revelado en el anuncio oficial.

Según la información difundida en redes sociales, el salario anual del defensa uzbeko podría alcanzar los 7,5 millones de euros tras la renovación de su contrato. Si se toma esa cifra como referencia, equivaldría a unos 112.500 millones de sumes.

Según los cálculos, Husanov podría cobrar 625.000 euros al mes, es decir, casi 9.380 millones de sumes. Sus ingresos semanales serían de 144.000 euros, aproximadamente 2.160 millones de sumes.

En términos diarios, esto equivale a unos 20.500 euros o cerca de 307,5 millones de sumes. Por hora, los ingresos del futbolista alcanzarían aproximadamente 12,8 millones de sumes.

Por ahora, estas cifras no han sido confirmadas oficialmente ni por el club ni por el propio jugador. Lo único confirmado es que Husanov firmó un nuevo contrato de larga duración con «Manchester City».