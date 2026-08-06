Científicos advierten de un grave peligro: se acerca el año más caluroso de la historia

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Científicos advierten de un grave peligro: se acerca el año más caluroso de la historia

2026 podría registrarse como el año más caluroso de la historia de la humanidad. Los climatólogos de todo el mundo han emitido una seria advertencia y destacan que existe una alta probabilidad de que las temperaturas globales vuelvan a batir récords.

Según los expertos, el fortalecimiento del fenómeno natural El Niño observado en el océano Pacífico, junto con el aumento sin precedentes de la temperatura de las aguas oceánicas, podría provocar un fuerte incremento de las temperaturas del aire en todo el mundo.

Los científicos señalan que, en los últimos meses, la temperatura de la superficie de los océanos ha alcanzado niveles nunca registrados durante décadas de observaciones. Esto podría liberar más calor a la atmósfera y aumentar la cantidad y la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos.

Los investigadores advierten que, si esta tendencia continúa, las olas de calor prolongadas, las sequías, los incendios forestales y las fuertes precipitaciones podrían producirse con mayor frecuencia en varias regiones del mundo.

Los expertos señalan que este proceso no solo está influido por El Niño, sino también por el aumento anual de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Según ellos, el cambio climático se acelera y provoca nuevos problemas ecológicos en distintas regiones del planeta.

Océano PacíficoEl Niño
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Kamola Shuhratova
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