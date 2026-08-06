El presidente ruso, Vladímir Putin, llevó a cabo una amplia rotación de altos cargos en el Ministerio de Defensa y la dirección de las Fuerzas Armadas. Según fuentes oficiales, la decisión busca mejorar radicalmente la logística del frente, el apoyo técnico-militar y la estrategia de la guerra de drones.

Según los expertos, esta vez el Kremlin apuesta no por los funcionarios de despacho, sino por los «generales de combate» que han adquirido experiencia en el campo de batalla y han demostrado su capacidad.

Nombramientos rápidos y estratégicos: ¿quién asumió cada cargo?

Según los nuevos nombramientos, se produjeron los siguientes cambios importantes en las Fuerzas Armadas rusas:

Nuevo jefe para las fuerzas de drones: El coronel general Denis Lyamin fue nombrado comandante de las fuerzas de aviación no tripulada (UAV).

Renovación del mando de los grupos: El coronel general Andréi Ivanáyev dirigirá el Grupo de Fuerzas «Centro», mientras que el coronel general Piotr Bolgarev estará al frente del Grupo de Fuerzas «Este».

La logística bajo un mismo mando: El antiguo jefe del Grupo «Centro», el coronel general Valeri Solodchuk fue nombrado viceministro de Defensa. Ahora unificará la logística y el suministro de todo el ejército bajo un centro único.

Armamento y tecnologías: Los viceministros de Defensa Aleksandr Sanchik (adquisición de armamento y apoyo técnico) y Alexéi Krivoruchko (desarrollo de armas avanzadas) supervisarán el rearme sistemático.

La dirección del Estado Mayor: El comunicado subraya que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas y primer viceministro de Defensa, Valeri Gerásimov continuará desempeñando sus funciones.

La valoración de los analistas: «La guerra está sacando a la luz nuevos talentos»

Expertos militares y políticos afirman que estos cambios de personal no son una simple rotación, sino una amplia preparación operativa:

1. El mando se centraliza

Según el experto militar y coronel retirado Anatoli Matviychukel comandante en jefe supremo busca reforzar el control organizativo y administrativo sobre las tropas. Estos cambios podrían sentar las bases para operaciones ofensivas más amplias y decididas en el futuro.

2. La experiencia del frente, el criterio principal

Según el diputado de la Duma Estatal y miembro de la Comisión de Defensa Andréi Kolesnikal igual que durante la Segunda Guerra Mundial, el propio frente está haciendo emerger a nuevos líderes militares:

«El general Solodchuk se destacó por sus operaciones en la región de Kursk, mientras que Sanchik demostró su capacidad en el Grupo “Sur”. El ejército necesitaba precisamente oficiales que comprendieran a fondo la situación en el campo de batalla», afirmó el diputado.

3. La «guerra de drones» y las nuevas tecnologías

El experto militar Andréi Klintsevich destacó que Putin está promoviendo a altos cargos a oficiales que conoce personalmente y que han obtenido resultados en el frente:

«Actualmente se está llevando a cabo una reestructuración sistemática del ejército para la guerra moderna de drones. La llegada de profesionales que conocen desde dentro las necesidades del frente acelerará considerablemente muchos procesos», afirmó.

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