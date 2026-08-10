Mikel Arteta habló tras el partido contra el Dortmund

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, analizó la derrota por 2-3 ante el Borussia Dortmund en la Emirates Cup.

El técnico español habló abiertamente sobre el estado actual del equipo, los errores cometidos y los objetivos que tiene por delante.

« Aunque era un amistoso, la derrota duele »

Mikel Arteta aceptó la derrota sin buscar excusas y destacó que el equipo todavía tiene mucho trabajo por delante:

« Hemos perdido, y eso, por supuesto, no nos alegra. Está claro que tenemos que mejorar la situación de inmediato. Algunos de nuestros jugadores necesitan más minutos y ritmo de competición, y este partido fue muy útil para ellos en ese sentido. Aunque no era un partido oficial, cualquier derrota debe doler. Pero entendemos perfectamente en qué punto nos encontramos ahora mismo. Muchos jugadores todavía no se han reincorporado y algunos aún no han podido entrenarse lo suficiente. Por eso, a veces también puede ser útil sufrir este tipo de derrotas », declaró Arteta.

Los errores y la responsabilidad colectiva

El técnico del Arsenal también se refirió a los goles encajados en los últimos partidos y a las deficiencias de la línea defensiva: