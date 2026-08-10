Quienes lo ven no lo creen: un caballo con el cuerpo cubierto de pelo rizado

A primera vista, el cuerpo de este caballo parece estar cubierto no de pelo común, sino de lana. En realidad, los caballos de pelo rizado existen y este aspecto está relacionado con una característica genética natural.

Los investigadores han descubierto que ciertas variantes de genes como KRT25 y SP6 podrían influir en la aparición del pelo rizado. En estos caballos, la textura del pelaje varía. Algunos tienen un pelo ligeramente ondulado, mientras que otros presentan rizos muy densos, casi parecidos a la lana.

Esta característica se observa con mayor frecuencia entre los caballos rizados de Norteamérica.

Lo más importante es que este aspecto no se crea artificialmente. El pelo rizado del caballo no es resultado de cuidados ni adornos, sino un rasgo genético natural que puede transmitirse de generación en generación.