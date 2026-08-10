5 años de prisión o 2,7 millones de dólares: maltratar animales ahora sale muy caro en Arabia Saudita

En Arabia Saudita, se han endurecido las penas para quienes maltratan a los animales. Según las nuevas normas, quienes causen daño intencionalmente a los animales pueden enfrentarse a fuertes multas y penas de prisión.

Según se informa, la multa por este tipo de infracción puede alcanzar los 2,7 millones de dólares. Además, la persona culpable podría ser condenada a hasta 5 años de prisión.

Estas medidas tienen como objetivo proteger a los animales del trato cruel y reforzar la responsabilidad hacia ellos.

Mostrar afecto y cuidado hacia los animales forma parte de la responsabilidad que tenemos con ellos. También necesitan protección y un trato seguro.