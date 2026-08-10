Superior presenta la bicicleta eléctrica urbana eWAY 6.1 con suspensión única

Un nuevo medio de transporte original para los habitantes de la ciudad ha aparecido en el mercado de las bicicletas. Según Ixbt.com, la marca Superior ha presentado su nueva bicicleta eléctrica urbana eWAY 6.1. Este modelo llama la atención por su diseño poco convencional, sus potentes componentes eléctricos y sus numerosos elementos de confort. Ixbt.com informa .

Uno de los aspectos más destacados de esta bicicleta es su suspensión delantera. En lugar de los habituales dos tubos amortiguadores, incorpora una horquilla monobrazo con un solo amortiguador y 25 mm de recorrido. Esta solución no está pensada para caminos de montaña, sino para suavizar las grietas del asfalto, los pequeños obstáculos y las irregularidades de la ciudad.

Confort y características técnicas

Para aumentar aún más la comodidad del ciclista, el modelo eWAY 6.1 está equipado con una tija de sillín con suspensión especial. Junto con la suspensión delantera, estos elementos suavizan notablemente la conducción por calles urbanas deterioradas. El sistema eléctrico se basa por completo en componentes de la prestigiosa empresa Bosch

El motor central Bosch Active Line Plus instalado en la bicicleta puede ofrecer hasta 50 N·m de par. Se alimenta mediante una batería Bosch PowerTube de 500 Wh, completamente integrada en el cuadro. Sin embargo, el fabricante no ha indicado la autonomía exacta, ya que depende del peso del ciclista, las condiciones meteorológicas y el nivel de asistencia eléctrica seleccionado.

Transmisión y equipamiento

El sistema de transmisión también merece atención. Incluye un buje planetario Shimano Nexus de siete velocidades. A diferencia de los desviadores convencionales, este mecanismo está mejor protegido frente a la suciedad y el polvo, y requiere menos mantenimiento. La transmisión por cadena también está completamente cubierta por una carcasa especial.

Los ingenieros de Superior no han escatimado en equipamiento. El modelo eWAY 6.1 viene de fábrica con guardabarros de tamaño completo, luces Spanninga, pata de cabra y portaequipajes trasero. Este completo conjunto y sus elementos de confort también afectan al peso de la bicicleta, que alcanza los 29,1 kg.

Actualmente disponible para compradores de Alemania y otros países de la Unión Europea, esta bicicleta eléctrica tiene un precio recomendado de 3.400 euros. Para quienes buscan un medio de transporte urbano cómodo y fiable, esta moderna solución puede convertirse en una opción atractiva.