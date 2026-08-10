Superior presenta la bicicleta eléctrica urbana eWAY 6.1 con suspensión única

·151·Tecnología
Superior presenta la bicicleta eléctrica urbana eWAY 6.1 con suspensión única

Un nuevo medio de transporte original para los habitantes de la ciudad ha aparecido en el mercado de las bicicletas. Según Ixbt.com, la marca Superior ha presentado su nueva bicicleta eléctrica urbana eWAY 6.1. Este modelo llama la atención por su diseño poco convencional, sus potentes componentes eléctricos y sus numerosos elementos de confort. Ixbt.com informa .

Uno de los aspectos más destacados de esta bicicleta es su suspensión delantera. En lugar de los habituales dos tubos amortiguadores, incorpora una horquilla monobrazo con un solo amortiguador y 25 mm de recorrido. Esta solución no está pensada para caminos de montaña, sino para suavizar las grietas del asfalto, los pequeños obstáculos y las irregularidades de la ciudad.

Confort y características técnicas

Para aumentar aún más la comodidad del ciclista, el modelo eWAY 6.1 está equipado con una tija de sillín con suspensión especial. Junto con la suspensión delantera, estos elementos suavizan notablemente la conducción por calles urbanas deterioradas. El sistema eléctrico se basa por completo en componentes de la prestigiosa empresa Bosch.

El motor central Bosch Active Line Plus instalado en la bicicleta puede ofrecer hasta 50 N·m de par. Se alimenta mediante una batería Bosch PowerTube de 500 Wh, completamente integrada en el cuadro. Sin embargo, el fabricante no ha indicado la autonomía exacta, ya que depende del peso del ciclista, las condiciones meteorológicas y el nivel de asistencia eléctrica seleccionado.

Transmisión y equipamiento

El sistema de transmisión también merece atención. Incluye un buje planetario Shimano Nexus de siete velocidades. A diferencia de los desviadores convencionales, este mecanismo está mejor protegido frente a la suciedad y el polvo, y requiere menos mantenimiento. La transmisión por cadena también está completamente cubierta por una carcasa especial.

Los ingenieros de Superior no han escatimado en equipamiento. El modelo eWAY 6.1 viene de fábrica con guardabarros de tamaño completo, luces Spanninga, pata de cabra y portaequipajes trasero. Este completo conjunto y sus elementos de confort también afectan al peso de la bicicleta, que alcanza los 29,1 kg.

Actualmente disponible para compradores de Alemania y otros países de la Unión Europea, esta bicicleta eléctrica tiene un precio recomendado de 3.400 euros. Para quienes buscan un medio de transporte urbano cómodo y fiable, esta moderna solución puede convertirse en una opción atractiva.

SuperiorBicicleta EléctricaBoschBicicletaTecnología
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

CALB mejora considerablemente la calidad de las baterías para vehículos eléctricosCALB mejora considerablemente la calidad de las baterías para vehículos eléctricosHoy, 17:29La IA busca nuevos materiales para evitar que los microchips se sobrecalientenLa IA busca nuevos materiales para evitar que los microchips se sobrecalientenHoy, 17:24El sistema de pagos Venmo llega a la tienda de aplicaciones Google PlayEl sistema de pagos Venmo llega a la tienda de aplicaciones Google PlayHoy, 17:23Revelada la causa del incendio del crossover eléctrico Zeekr 7XRevelada la causa del incendio del crossover eléctrico Zeekr 7XHoy, 16:52SpaceX busca lanzar y recuperar la nave Starship desde el océanoSpaceX busca lanzar y recuperar la nave Starship desde el océanoHoy, 16:27El mercado chino de cámaras de vigilancia sin conexión a la red supera la mitadEl mercado chino de cámaras de vigilancia sin conexión a la red supera la mitadHoy, 15:50
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil