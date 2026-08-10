En TikTok, un joven quedó atrapado tras meter la cabeza en un recipiente con agua durante un directo

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En TikTok, un joven quedó atrapado tras meter la cabeza en un recipiente con agua durante un directo

Se difundieron informaciones sobre un grave accidente protagonizado por un joven que realizó un truco peligroso para las redes sociales en Turquía. Durante un directo, metió la cabeza en un gran recipiente lleno de agua.

Según los informes, el interior del recipiente era demasiado estrecho, por lo que el joven no pudo girarse ni salir marcha atrás. Como resultado, quedó atrapado bajo el agua.

Las personas que seguían el directo presenciaron el incidente en tiempo real. Al parecer, intentaron ayudarlo, pero hay informes de que no fue posible salvarle la vida.

Sin embargo, el incidente aún no ha sido confirmado completamente por fuentes oficiales. Tampoco se ha revelado quién era el joven ni en qué región de Turquía ocurrió el suceso.

Estos casos muestran las graves consecuencias que puede tener la imprudencia al preparar trucos peligrosos para las redes sociales.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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