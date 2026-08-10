Maresca reinicia todo en el City: ¿quiénes podrían marcharse?

«Manchester City» Pep GuardiolaLa nueva era del « City » tras Pep Guardiola no se limita a un simple cambio de entrenador. Enzo Maresca impuso desde el primer día una condición firme y justa a los jugadores: el estatus anterior, los servicios prestados y un puesto en el once titular ya no garantizan nada a nadie: todos empiezan desde cero.

Por las palabras del técnico italiano, se entiende que la pretemporada no se centra únicamente en la preparación física. También puede influir en las decisiones del City durante el mercado: a quién conservar, a quién dar otra oportunidad y qué posiciones reforzar.

« Todos los jugadores parten de la misma línea de salida »

Maresca reveló el principal mensaje que transmitió a los futbolistas en su primer día con el equipo.

« Para mí, esto supone empezar de nuevo por completo. A mis ojos, todos los jugadores parten de cero, desde la misma línea de salida. »

Este enfoque podría intensificar la competencia dentro de la plantilla del City.

Para el nuevo entrenador, es más importante lo que un jugador demuestra hoy en el entrenamiento que cuántos partidos disputó ayer o qué estatus tenía con el anterior cuerpo técnico .

El 29 de junio, Maresca fue nombrado entrenador principal del « Manchester City » y firmó un contrato de tres años con el club. Como ya había trabajado en la estructura del City, conoce bien el entorno del club y sus métodos internos de trabajo.

La pretemporada podría decidir el futuro de algunos jugadores

Una de las declaraciones más interesantes de Maresca tuvo que ver con los fichajes y las salidas.

Según explicó, la preparación de pretemporada determinará en cierta medida la siguiente fase del mercado.

Es una señal muy importante.

Es decir, para algunos jugadores de la plantilla la situación podría ser algo más que una simple puesta a punto. Tendrán que demostrar al nuevo entrenador que cuenta con ellos para sus planes de futuro.

En los contenidos oficiales del City, Maresca también valoró positivamente la plantilla, aunque señaló que se están estudiando algunos cambios junto al director deportivo Hugo Viana.

Por eso, en las próximas semanas podrían darse tres escenarios: algunos jugadores asumirán un nuevo papel, otros volverán a luchar por un puesto de titular y para algunos podría aumentar la posibilidad de salir al mercado de fichajes.

¿Qué cambió Maresca desde el punto de vista táctico?

El nuevo entrenador no ocultó su satisfacción por la actitud de los jugadores.

Según afirmó, el equipo demostró desde el primer día que estaba preparado para trabajar con el nuevo cuerpo técnico.

Al mismo tiempo, comenzaron varios cambios tácticos:

— la construcción del ataque con balón;

— los movimientos sin balón;

— las posiciones en la presión;

— las distancias entre los jugadores sobre el terreno de juego;

— las funciones tácticas en las distintas fases del juego.

En una rueda de prensa anterior, Maresca también afirmó que en su fútbol son importantes la agresividad sin balón, el control del partido y la capacidad de imponer sus ideas al rival.

Por tanto, los fundamentos de la era Guardiola podrían mantenerse, pero la nueva versión del City no será una copia de aquel equipo.

« Necesito una relación cercana con los jugadores »

Maresca no se centra únicamente en el sistema y la táctica.

La relación personal con los jugadores también es muy importante para él.

« Estos diez días que hemos pasado juntos tienen una gran importancia. Necesito una relación cercana con los jugadores; es algo muy importante para el futuro. »

Esta declaración refleja bien el enfoque del nuevo entrenador.

Antes de decidir qué posición ocupará cada jugador, Maresca también intenta comprender su carácter, sus virtudes y lo que puede aportar al equipo.

La gira de pretemporada le brindó una buena oportunidad. El City viajó a Asia para enfrentarse al Inter, a los K League All-Stars y al Atlético de Madrid en Hong Kong y Seúl.

El Mundial complica la tarea de Maresca

Otro problema para el nuevo cuerpo técnico es que el equipo no pudo comenzar la preparación al completo.

Los jugadores que participaron en el Mundial de 2026 recibieron vacaciones adicionales. Por ello, Maresca trabajó inicialmente con una parte del equipo titular y numerosos jóvenes.

En su primera rueda de prensa, explicó que los jugadores que regresaran más tarde del Mundial se incorporarían al equipo apenas tres o cuatro días antes de la Supercopa de Inglaterra.

Por un lado, esto dificulta la preparación.

Por otro, ofrece una gran oportunidad inesperada a los jóvenes y a los suplentes. El principio de Maresca de que « todos empiezan desde cero » puede ser la mejor noticia para ellos.

Una nueva era comienza en el City tras Pep

Esta temporada no será una liga más para el Manchester City.

Pep Guardiola puso fin a una década en el club y Maresca ocupó su lugar. En los contenidos oficiales del City, la nueva temporada también se presenta como una nueva etapa después de la histórica década de Guardiola.

Por eso, la idea de « reset » de Maresca también tiene un significado simbólico.

No está negando los éxitos de la etapa anterior. Al contrario, destaca la importancia de la actitud profesional de quienes trabajaron durante años dentro de ese sistema.

Pero al mismo tiempo se estableció una nueva regla:

los méritos de ayer no garantizan el puesto de hoy.

La mayor batalla podría librarse ahora dentro de la plantilla

Después de las declaraciones de Maresca, la situación es mucho más clara para los jugadores del City.

El nuevo entrenador no considera automáticamente a nadie titular ni suplente. La pretemporada, la adaptación táctica y la actitud en los entrenamientos tendrán un papel decisivo en sus próximas decisiones.

Esto también podría hacer más interesantes las últimas semanas del mercado.

Ahora la pregunta no es solo « ¿a quién fichará todavía el City? »

La principal intriga es diferente: en el nuevo City de Maresca, ¿quién logrará recuperar su puesto y quién quedará fuera de esta competencia?

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