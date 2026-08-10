Las ventas de la tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti se reanudan en el mercado japonés

La empresa japonesa de venta minorista OLIOSPEC comenzó a comercializar componentes informáticos usados y, como parte de esta iniciativa, recuperó el modelo de alto rendimiento GeForce RTX 3080 Ti. Según IXBT.com, la versión Zotac Trinity se ofrece a los compradores por un importe equivalente a unos 405 dólares estadounidenses. Al respecto, Ixbt.com informa .

Cabe destacar que NVIDIA, por su parte, está devolviendo oficialmente al mercado otro modelo, la GeForce RTX 3060, mientras que en el caso de OLIOSPEC se trata de dispositivos usados del mercado secundario. El desarrollo de esta línea por parte de las cadenas minoristas japonesas apunta a una ampliación de la oferta de otros componentes de segunda mano.

Tendencias del mercado y política de precios

En los últimos tiempos, el interés por el mercado secundario ha aumentado debido al fuerte encarecimiento de las tarjetas gráficas de nueva generación. Las empresas adoptan estas medidas para mantener el volumen de ventas y ofrecer a los compradores alternativas más asequibles.

La GeForce RTX 3080 Ti perteneció en su momento a la gama insignia y se diferenciaba de la versión RTX 3080 estándar por contar con más núcleos CUDA, 2 gigabytes adicionales de memoria y un bus más amplio. Estas características técnicas permiten que el dispositivo conserve un alto nivel de capacidades incluso en la actualidad.

Rendimiento y capacidades técnicas

Según las evaluaciones de los especialistas, las capacidades de la GeForce RTX 3080 Ti se aproximan actualmente al nivel de la RTX 5070. Sin embargo, al pertenecer a una generación anterior, presenta limitaciones importantes.

En particular, esta tarjeta gráfica no incorpora la moderna tecnología de generación de fotogramas, conocida como frame generation. Además, su consumo eléctrico sigue siendo considerablemente superior al de las alternativas modernas.