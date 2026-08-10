CATL prueba una batería segura para helicópteros y aviones

CATL, uno de los principales fabricantes de baterías del mundo, probó con éxito un nuevo sistema de batería destinado a aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) para pasajeros. Según ixbt.com, esta tecnología supone un avance importante en seguridad y capacidad energética para la aviación y podría impulsar la popularización de la aviación eléctrica. Sobre ello, Ixbt.com informa .

El nuevo sistema de batería se basa en celdas prismáticas con una capacidad energética de 350 vatios-hora por kilogramo. Según el comunicado oficial de la empresa, es el primer sistema del mundo de su categoría que ha resistido el descontrol térmico simultáneo de dos celdas contiguas y ha impedido que el incidente se propagara a otros elementos.

Un nuevo estándar de seguridad aeronáutica

Durante las pruebas, los especialistas provocaron deliberadamente un descontrol térmico en dos celdas contiguas situadas en distintas partes de la batería, incluidas las zonas central y de las esquinas. El objetivo era comprobar el comportamiento del sistema ante diferentes escenarios de daños. En todas las fases de los ensayos, el sistema impidió eficazmente que el fallo se convirtiera en una reacción en cadena y provocara el incendio de toda la batería.

Para las baterías aeronáuticas, esta característica es uno de los requisitos de seguridad más importantes. El fallo de varias celdas no debe provocar la pérdida de toda la aeronave. Según se ha informado, todas las pruebas se realizaron con la participación de representantes de la Administración de Aviación Civil de China, lo que facilitará considerablemente la incorporación de esta tecnología a dispositivos eVTOL fabricados en serie.

Autonomía y capacidad de carga útil

Los especialistas destacan que la capacidad energética anunciada de 350 W·ch\/kg es muy importante para las aeronaves. En los dispositivos eVTOL, el peso de la batería influye directamente en la autonomía, el peso de la carga útil transportada y el número de pasajeros. Al mismo tiempo, la batería no solo debe almacenar mucha energía, sino también proporcionar una alta potencia durante las cargas extremas, especialmente en el despegue y aterrizaje verticales.

CATL ha anunciado que esta batería ya está completamente preparada para la producción en serie. Según la empresa, la compañía china AutoFlight (Fengfei Aviation) se convertirá en el primer socio de la nueva tecnología. CATL había invertido anteriormente varios cientos de millones de dólares en esta empresa aeronáutica, garantizando una estrecha colaboración entre ambas partes para desarrollar la aviación eléctrica.

Actualmente, AutoFlight ha obtenido las certificaciones chinas pertinentes para el eVTOL de carga V2000CG CarryAll, con una capacidad de dos toneladas. El siguiente paso importante será el Prosperity, un dispositivo de pasajeros con cinco plazas que actualmente está sometido al proceso de certificación de aeronavegabilidad. La empresa prevé completar el proceso en 2026, y se espera que estas aeronaves de pasajeros sean los primeros modelos equipados con las nuevas baterías de CATL.