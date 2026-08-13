La Juventus intenta fichar a Zion Suzuki como cedido

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La Juventus intenta fichar a Zion Suzuki como cedido

El club italiano Juventus mantiene negociaciones activas para conseguir la cesión del portero Zion Suzuki, quien se espera que se incorpore al Paris Saint-Germain. El equipo turinés quiere resolver cuanto antes el problema de su guardameta titular antes de la nueva temporada y busca que el portero japonés regrese de inmediato a la Serie A. Así lo informa Goal.com que lo comunica.

Según Goal.com y La Gazzetta dello Sport, el Paris Saint-Germain ha alcanzado un acuerdo para fichar al portero del Parma por una cantidad de 35 millones de euros. Se espera que el club parisino anuncie oficialmente el traspaso próximamente. Sin embargo, la directiva de la Juventus intenta aprovechar esta situación.

El club turinés, apodado la Vecchia Signora, ha presentado una oferta de cesión por el portero nacido en 2002. Según la propuesta, el futbolista jugaría en Turín hasta el final de la presente temporada, concretamente hasta junio. La Juventus pretende reforzar con rapidez su portería mediante esta operación.

La posición del jugador y la decisión del club parisino

El propio Zion Suzuki ha reaccionado positivamente a la oferta de la Juventus. Según las fuentes, el guardameta japonés no se opone a regresar a Italia hasta el final de la temporada y a tener minutos de forma regular en la Serie A. Ha expresado su satisfacción por la posibilidad de jugar en uno de los grandes clubes de Europa y ha comunicado que está preparado para aceptar el traspaso.

Por ahora, todo depende de la decisión final del entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, y de la directiva del club. Solo después de que los parisinos decidan el futuro inmediato del futbolista comenzarán las negociaciones detalladas sobre las condiciones del contrato y el reparto del salario.

Se avecinan horas decisivas

La directiva de la Juventus está haciendo todo lo posible para convencer al club francés de que acepte la cesión. Si el Paris Saint-Germain responde afirmativamente, ambos clubes tendrán que acordar de inmediato los detalles financieros, incluido el reparto del salario del futbolista.

El club turinés quiere cerrar el traspaso lo antes posible y presentar un nuevo portero titular a su entrenador, Luciano Spalletti. Las negociaciones de los próximos días decidirán el desenlace de esta compleja operación.

Si el acuerdo se alcanza rápidamente, Zion Suzuki tendrá tiempo suficiente para incorporarse a los entrenamientos y adaptarse al estilo táctico del equipo. La Juventus se enfrentará al Frosinone en su primer partido de liga y quiere que su nuevo portero esté preparado para ese encuentro.

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