Hallado un tesoro artístico de 9 millones de euros: devuelven los cuadros robados de grandes pintores

En Italia fueron hallados unos famosos cuadros robados de un museo en marzo. Su valor total supera los 9 millones de euros. Entre ellos hay obras únicas de Renoir, Matisse y Cézanne.

Dos ladrones irrumpieron en la fundación Magnani-Rocca, en el norte de Italia. Forzaron una puerta, se llevaron los valiosos cuadros y huyeron por el jardín.

Lo más sorprendente es que todo el robo duró apenas tres minutos.

Entre los cuadros recuperados por los carabineros de la unidad italiana de protección del patrimonio cultural se encuentran:

Pierre-Auguste Renoir — «Los peces»;

Paul Cézanne — «Bodegón con cerezas»;

Henri Matisse — «La terraza»

El tesoro del museo, recuperado

Las fuerzas de seguridad localizaron las obras de arte robadas y las devolvieron a la fundación Magnani-Rocca.