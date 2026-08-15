Desarticulado el «robo de 3 minutos»: ¿cómo se recuperaron obras invaluables en Italia?

Las fuerzas del orden italianas han esclarecido con éxito uno de los crímenes más importantes y sonados del mundo del arte. Las obras invaluables de los maestros franceses de la pintura —robadas en marzo de este año en un famoso museo privado del norte del país— Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne y Henri Matissehan sido recuperadas.

Según declaró oficialmente el jefe de la policía de Parma, Andrea Palyaro,el 14 de agosto, los lienzos únicos fueron hallados intactos en el domicilio de uno de los principales sospechosos del caso.

9 millones de euros en 3 minutos: ¿cómo se cometió el delito?

El suceso tuvo lugar a finales de marzo en el museo privado de la fundación que lleva el nombre del célebre historiador del arte y coleccionista Luigi Magnani (Magnani-Rocca Foundation), situado cerca de Parma.

Asalto relámpago: Unos ladrones enmascarados, con el rostro cubierto por capuchas, forzaron la puerta de entrada del museo y solo permanecieron en el interior durante 3 minutos ;

Sistema de seguridad: Gracias al moderno sistema de videovigilancia del museo y a la rápida alerta del servicio de seguridad, los delincuentes solo lograron llevarse las tres obras previstas; el resto de la valiosa colección no fue tocado;

La pista moldava: Actualmente, nueve ciudadanos moldavos son sospechosos de participar en este delito transfronterizo planificado. Se ha establecido que al menos cinco de ellos participaron directamente en el asalto al museo.

Las obras maestras robadas y su valor de mercado

El valor total estimado de las obras de arte recuperadas supera los 9 millones de euros (más de 10 millones de dólares):

Paul Cézanne — «Naturaleza muerta con cerezas» (lápiz y acuarela): aproximadamente 6 millones de euros ;

Pierre-Auguste Renoir — «Los peces» (perteneciente al último periodo creativo del artista): aproximadamente 3 millones de euros ;

Henri Matisse — «Odalisca en la terraza» (acuarela): aproximadamente 20.000 euros.

Fundación Magnani-Rocca: el museo joya de Italia

El museo de la Fundación Magnani-Rocca está considerado una de las colecciones privadas de arte más prestigiosas e importantes de Italia.

Además de obras de Renoir y Cézanne, la colección del museo conserva lienzos originales y excepcionales de grandes maestros como Tiziano, Alberto Durero, Pedro Pablo Rubens y Francisco de Goya . Las obras recuperadas regresarán próximamente a su exposición tras ser restauradas y sometidas a una evaluación pericial.

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