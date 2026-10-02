El delantero de la selección de Portugal, Rafael Leão, declaró que vestir la camiseta número 7, la más legendaria en la historia del fútbol del país, ha sido un gran honor para él. Según Goal.com, el jugador compartió sus impresiones tras el partido contra Dinamarca en el marco de la Liga de Naciones. Este cambio fue uno de los factores clave en la contundente victoria del equipo. Así lo informa Goal.com informa .

La responsabilidad de un número legendario

Tras la repentina salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección nacional, la tarea de vestir su camiseta número 7, que quedó vacante, recayó en Rafael Leão. Para el jugador, que habitualmente lleva el número 17 en la selección, fue un paso de gran responsabilidad. Consciente de que no es fácil reemplazar al cinco veces ganador del Balón de Oro y vestir su número sagrado, el delantero aceptó esta misión con satisfacción.

En el intenso duelo contra Dinamarca, los portugueses marcaron goles sin respuesta y triunfaron con un marcador de 4-2. Leão dio todo en el campo y trató de no empañar el prestigio de la legendaria camiseta. Esta victoria del equipo fue reconocida como uno de los pasos importantes en el torneo.

Ídolo de la infancia y significado simbólico personal

En una entrevista con la prensa al finalizar el partido, Rafael Leão enfatizó que este evento no fue solo un cambio de número para él. No ocultó que Cristiano Ronaldo ha sido su ídolo desde la infancia. «Llevar el número siete fue una situación muy especial para mí, porque Cristiano ha sido mi ídolo desde que era niño», dijo el jugador.

También mencionó que este número tiene un lugar en su vida personal. Según Leão, sus hijos también nacieron el día 7 del mes, lo que hace que este evento sea aún más simbólico y alegre. Por ello, el jugador expresó su inmensa felicidad por vestir esta camiseta.

En la selección de Portugal, el número 7 ha sido durante años el símbolo de éxitos internacionales y victorias inigualables. Rafael Leão entiende bien las inmensas exigencias y expectativas detrás de esta camiseta. «He hecho todo lo posible para respetar este número y esta camiseta», concluyó el delantero.