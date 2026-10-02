La potencia de los satélites SpaceX Star Mind supera a la de la EEI

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La potencia de los satélites SpaceX Star Mind supera a la de la EEI

Elon Musk anunció que cada aparato AI1 de su nueva constelación de satélites Star Mind estará equipado con paneles solares con una potencia superior a 250 kW. Según el portal Ixbt.com, esta cifra es aproximadamente un 20 % mayor que la energía producida por la Estación Espacial Internacional (EEI). Esta declaración se realizó en respuesta a una publicación sobre la escala de las naves espaciales de SpaceX. Así lo informa el medio Ixbt.com.

Según los datos, la evolución de los dispositivos espaciales está creciendo significativamente. Si el tamaño de los aparatos Starlink V1.5 era de unos 11 metros, en la versión V2 Mini esta cifra alcanzó los 30 metros, y en la versión V3 llegó a los 60 metros. Se espera que la envergadura de las alas de los satélites orbitales AI1 de nueva generación supere los 75 metros.

Centros de computación orbital y capacidades técnicas

El proyecto Star Mind contempla la creación de nodos de computación orbital especializados para tareas de IA. Según los parámetros presentados por SpaceX y Elon Musk, los satélites AI1 tendrán una potencia máxima de unos 250 kW con el apoyo de baterías. Su potencia media se estima entre 160 y 210 kW.

Está previsto instalar racks NVIDIA Rubin NVL72 (72 GPU Rubin y procesadores Vera) en estas enormes estructuras. Se contempla el despliegue en órbita heliosíncrona, la refrigeración mediante radiadores de líquido desplegables y la conexión al sistema Starlink a través de enlaces láser.

Planes futuros y alternativas a los centros terrestres

El lanzamiento de los prototipos mediante el cohete Starship está previsto para principios de 2027. Se espera que la producción en serie comience a finales de ese mismo año, estimando la puesta en órbita de entre 30 y 50 aparatos por cada vuelo.

Esta iniciativa se reconoce como una respuesta a las limitaciones de los centros de datos terrestres. El espacio ofrece energía solar continua, un entorno de vacío para disipar el calor y no requiere acuerdos complejos sobre redes eléctricas terrestres.

SpaceXStar MindElon MuskInteligencia ArtificialTecnologías Espaciales
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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