Itel A300+: un smartphone asequible de 100 dólares con conectividad satelital

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Itel A300+: un smartphone asequible de 100 dólares con conectividad satelital

El mercado de dispositivos móviles de bajo costo se ha ampliado con un gadget inusual. La compañía Itel ha presentado oficialmente su nuevo smartphone Itel A300+. Aunque a simple vista parece un dispositivo de gama económica convencional, este modelo destaca por funciones inesperadas para su segmento de precio, incluida la capacidad de comunicarse vía satélite. Así lo informa Ixbt.com informa .

Funciones únicas y especificaciones técnicas

Según información de ixbt.com, se espera que el modelo Itel A300+ sea el primer dispositivo de la marca en su categoría en admitir el intercambio de mensajes satelitales bidireccionales. Para que esta función funcione, se requiere una tarjeta SIM compatible y una tarifa especial del operador. El lanzamiento del nuevo servicio está previsto para octubre de este año, aunque el fabricante aún no ha revelado qué redes satelitales se utilizarán ni en qué países estará disponible la tecnología.

Las demás capacidades técnicas del smartphone están configuradas de manera más sencilla, acorde a su clase. El dispositivo está basado en el procesador MediaTek Helio G81 Ultimate. La memoria RAM varía de 3 a 6 GB según la versión, mientras que el almacenamiento interno es de 64 a 128 GB. También existen opciones para ampliar la memoria.

En la parte frontal se encuentra una pantalla IPS de 6,78 pulgadas que ofrece una resolución de 720×1576 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Este es un indicador bastante alto para dispositivos de gama económica. Lo más interesante es que en el panel trasero del smartphone se ha integrado una segunda pantalla secundaria de 2,01 pulgadas, diseñada para mostrar diversas notificaciones e información.

Autonomía y funciones adicionales

Uno de los puntos fuertes del gadget es su batería. El Itel A300+ está equipado con una enorme batería de 7000 mAh. Esta fuente de energía, que garantiza una larga autonomía, admite una carga rápida de 22,5 W. Esto permite cargar una batería de tal capacidad en poco tiempo.

En cuanto a las capacidades fotográficas, el smartphone cuenta con una cámara principal de 13 MP y una cámara frontal de 8 MP. Suficientes para las tareas diarias, estas cámaras ayudan a capturar fotos sencillas con éxito. Entre las funciones adicionales se incluye un módulo NFC moderno, que facilita los pagos sin contacto.

El cuerpo del dispositivo cuenta con protección contra polvo y humedad según el estándar IP65. Con todas estas tecnologías avanzadas y funciones inusuales, el precio del smartphone Itel A300+ es de aproximadamente 100 dólares estadounidenses, lo que lo hace aún más atractivo para los compradores.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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