Pareja que abandonó a su hija con una niñera durante 13 años pierde la patria potestad

En la provincia china de Shanxi, una pareja que dejó a su hija al cuidado de una niñera durante 13 años fue privada de sus derechos parentales por decisión judicial. La mujer que crió a la niña durante años fue nombrada su tutora legal. Así lo informó Wccdaily.

La niña nació en 2012. Poco después, sus padres contrataron a una niñera de apellido Zhang para cuidar a la pequeña. En 2014, la pareja declaró que no podía criar a la niña y pidió a la niñera que se la llevara temporalmente a su casa en Shanxi.

Sin embargo, con el paso del tiempo, los intentos de devolver a la niña al cuidado de sus padres no dieron resultado. La niñera intentó varias veces llevar a la niña con sus padres, pero ellos se negaron a recibirla.

Según los documentos judiciales, hasta 2017 los padres enviaban dinero ocasionalmente para los gastos de la niña. Luego, estos pagos cesaron por completo. Al mismo tiempo, dejaron de interesarse por la vida y la educación de la menor.

La niña quedó sin documentos oficiales

Debido a que la custodia de la niña no fue formalizada oficialmente por los padres, la menor no pudo registrarse en su lugar de residencia durante 13 años.

Esta situación afectó su educación y otros derechos sociales. Sin un estatus oficial completo en la escuela, la niña quedó sin seguro social. Como resultado, no pudo completar algunos procesos oficiales necesarios para los exámenes de ingreso a la escuela secundaria superior.

Al agravarse el problema, la niñera recurrió a la fiscalía. Su demanda fue respaldada y el caso llegó a los tribunales.

El tribunal también tuvo en cuenta el deseo de la niña

Durante el proceso judicial, se determinó que la niña había vivido con Zhang durante muchos años, consideraba a su familia como la suya propia y deseaba permanecer en ese hogar.

Tras esto, el tribunal dictó la privación de la patria potestad de los padres biológicos. La niñera, que cuidó de la niña durante años, fue nombrada su tutora legal.

Tras la decisión, las autoridades locales ayudaron a tramitar los documentos necesarios para la niña y a restablecer su estatus legal.

Además, el padre y la madre que abandonaron a su hija fueron procesados. Fueron condenados a seis meses de control correccional .

De esta manera, la niña, criada por la niñera durante 13 años, permanece ahora bajo su tutela oficial.