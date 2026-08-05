Detienen a un hombre por guardar el cuerpo de su padre en un congelador para cobrar su pensión

En Grecia, un hombre de 55 años fue detenido bajo sospecha de haber ocultado durante dos años y medio el cuerpo de su padre, de 90 años, en un congelador situado en el sótano de un hotel para seguir cobrando su pensión. Según la información disponible, el antiguo profesor murió por causas naturales y no se detectaron signos de violencia. El hombre habría sido acusado de fraude, declaraciones falsas y violación de las normas sobre tenencia de armas.

También se han registrado casos similares en otros países.

Por ejemplo, en Italia, en 2024 se descubrió cerca de Cagliari que un hombre de 54 años había guardado durante casi dos años el cuerpo de su madre, de 78 años, en un congelador de su vivienda. Según los investigadores, ocultó la muerte de la mujer y siguió cobrando su pensión. Una pericia realizada posteriormente demostró que había fallecido por causas naturales.

En el Reino Unido, en agosto de 2026, Christopher Phillips, de 60 años, fue condenado por guardar durante casi tres años el cuerpo de su madre, Sylvia Phillips, en un congelador de su vivienda y seguir cobrando su pensión y otras prestaciones sociales. La mujer murió en marzo de 2023 y la policía encontró su cuerpo en febrero de 2026. Phillips admitió haber cobrado ilegalmente más de 78.000 libras. El tribunal lo condenó a dos años y cuatro meses de prisión.