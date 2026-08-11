El destino de los hombres chinos que cayeron en la trampa de las falsas novias

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El destino de los hombres chinos que cayeron en la trampa de las falsas novias

En China, algunos hombres solteros que desean casarse están perdiendo grandes sumas de dinero debido a agencias matrimoniales que prometen formar una familia de manera rápida y sencilla. En particular, los servicios de «matrimonio exprés» prometen encontrarles una pareja adecuada en poco tiempo.

Wang Zhuang, de 37 años, también acudió a una de estas agencias. Viajó a Guiyang, en la provincia de Guizhou, donde conoció a varias mujeres y eligió a la octava. Su ropa sencilla y su apariencia modesta le inspiraron confianza.

Después de varias citas breves, se casaron. Wang pagó más de 300.000 yuanes por la novia y gastó unos 400.000–500.000 yuanes en total, incluidos la boda y otros gastos.

Sin embargo, unos meses después de la boda, los cobradores de deudas comenzaron a llamarlo. Al investigar el pasado de su esposa, Wang descubrió que gran parte de la información que le habían dado era falsa. La mujer se había casado tres veces anteriormente, tenía tres hijos, arrastraba deudas y también había ocultado su edad.

Cuando Wang acudió a la agencia, la oficina estaba cerrada y los empleados habían desaparecido.

¿Por qué están aumentando este tipo de estafas?

Una de las principales causas del problema es el desequilibrio entre hombres y mujeres en China. En el país hay aproximadamente 30 millones más de hombresque de mujeres. Para los hombres, encontrar una pareja adecuada se ha vuelto especialmente difícil en las ciudades pequeñas y las zonas rurales.

Algunas agencias matrimoniales se están aprovechando de esta situación para ofrecer «matrimonios exprés». Según los organismos estatales, entre enero de 2024 y marzo de 2025 se revisaron casos relacionados con delitos en el sector matrimonial que implicaban a 1.546 personas .

También se ha informado de que algunas agencias presentaban a trabajadoras de clubes de karaoke como «novias» y obtuvieron más de 2,5 millones de yuanes de 128 víctimas.

Las víctimas intentan recuperar su dinero

Xu Yulin, de 59 años, también gastó cerca de 500.000 yuanes para encontrar una novia para su hijo. El hijo se casó siete días después de conocerla por primera vez, pero la mujer abandonó a la familia antes de que pasaran dos semanas.

Los expertos señalan que es difícil demostrar este tipo de delitos, ya que la legislación no contempla un delito penal específico dedicado a la estafa mediante el matrimonio. La víctima debe demostrar que, antes de casarse, el objetivo principal de la persona ya era obtener dinero.

Wang ahora publica vídeos sobre su experiencia en las redes sociales para advertir a otros hombres. No ha podido recuperar todo el dinero que gastó y mira con desconfianza la posibilidad de volver a casarse en el futuro.

Comprobar minuciosamente las promesas de las agencias de «matrimonio exprés» y verificar de forma independiente la información sobre la futura pareja puede reducir el riesgo de caer en este tipo de engaño.

ChinaGuiyangGuizhou
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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