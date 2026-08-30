Boda bajo los drones: una pareja se casa cerca del frente (fotos)

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Boda bajo los drones: una pareja se casa cerca del frente (fotos)

En Kramatorsk, ciudad cercana al frente de la guerra entre Ucrania y Rusia, Tetyana, de 35 años, y Oleksandr contrajeron matrimonio. La pareja celebró su boda en la plaza de la Paz, en el centro de la ciudad, bajo la amenaza constante de drones y riesgos militares. Así lo informó «The Guardian».

La ceremonia tuvo lugar el 29 de agosto, día de la independencia de Ucrania. Tres días antes de la boda, Kramatorsk había sido declarada oficialmente zona de combate. La mayoría de los edificios de la ciudad están dañados y algunas calles están cubiertas con redes anti-drones.

Una mujer de blanco está dentro de un edificio con un hombre con uniforme militar.

Según «The Guardian», en los días previos a la boda se registraron 51 ataques en Kramatorsk, con un saldo de seis personas fallecidas.

A pesar de la peligrosa situación, Tetyana y Oleksandr decidieron casarse en Kramatorsk. Oleksandr justificó esta decisión por su deseo de preservar la región de Donetsk y sus recuerdos.

Tetyana sirve como enfermera militar voluntaria en el frente. Aunque su equipo de evacuación médica fue enviado a Kiev días antes de la boda, ella regresó al este de Ucrania para la ceremonia. Oleksandr es capitán del ejército.

Un hombre con uniforme militar sostiene en brazos a una mujer con vestido blanco.

La pareja se conoció en febrero de este año. Tetyana contactó a Oleksandr por Internet para ofrecerle asistencia médica.

La ceremonia de matrimonio se oficializó en línea mediante videollamada. En Ucrania, se introdujo un servicio de matrimonio online en 2024 para parejas que no pueden reunirse físicamente debido a la guerra.

Tetyana y Oleksandr intercambiaron alianzas, hicieron sus votos y se besaron. Tras la ceremonia, fueron a una de las pocas cafeterías abiertas de la ciudad para comer el pastel de bodas.

Un hombre con uniforme militar y una mujer con vestido blanco se toman de la mano.

Durante la boda, se difundió la noticia de la presencia de un dron sobre la ciudad, lo que causó una breve alarma. A pesar de ello, la pareja continuó con la ceremonia.

Curiosamente, la edad de Tetyana y Oleksandr coincide con la de la independencia de Ucrania: ambos tienen 35 años. A pesar de la guerra, planean construir un futuro y tener hijos.

Un hombre con uniforme militar y una mujer con vestido blanco se toman de la mano frente a un edificio.
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