Quedan solo unos pocos días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la celebración de fútbol más grande y magnífica de la historia, esperada con ansias por todo el planeta. El comité organizador de este torneo global, que comienza al otro lado del océano, ha preparado un verdadero regalo para los aficionados. La superestrella mundial de la música Shakira y el reconocido rey de los éxitos afro nigeriano, Burna Boy, serán los protagonistas principales de la ceremonia de apertura en la Ciudad de México.

Los famosos artistas interpretarán en vivo por primera vez ante el público general y los miles de aficionados reunidos en el estadio, la canción «Dai Dai» que sirve como himno oficial de la Copa del Mundo. Esta composición ya ha generado un gran interés entre los aficionados al fútbol.

Inicio rápido: Primer choque candente en el «Azteca»

El partido inaugural oficial de la Copa del Mundo y el magnífico espectáculo previo tendrán lugar este año el jueves 11 de junio en el legendario e histórico estadio «Azteca» de la capital mexicana. En esta majestuosa arena, las selecciones nacionales de México, uno de los países anfitriones del torneo, y Sudáfrica (República de Sudáfrica), representante del continente africano, se enfrentarán.

Puede consultar la hora de inicio del primer partido de la fase de grupos en la siguiente tabla:

Fecha y día Equipos locales Nombre del estadio Hora de inicio (hora de Taskent) Jueves 11 de junio México — Sudáfrica «Azteca» (Ciudad de México) A las 23:59

Calendario completo del Mundial y noche final

El campeonato mundial de fútbol de este año difiere fundamentalmente de los torneos anteriores en su alcance y duración. Las etapas y fases más importantes de la competición incluyen las siguientes fechas:

Partidos de la fase de grupos: Se disputarán del 11 al 28 de junio. Durante esta fase, los aficionados serán testigos de partidos emocionantes y sin concesiones cada día.

Fase de play-off (eliminatoria): Comienza el 28 de junio, donde los equipos derrotados serán eliminados del torneo.

Gran Final: El partido principal, donde se determinará oficialmente el nombre del nuevo campeón del mundo, está programado para el 19 de julio de este año.

Contexto: El regreso de Shakira al himno del Mundial (tras «Waka Waka» y «La La La») fue uno de los movimientos más acertados y victoriosos de la FIFA. El nuevo sencillo «Dai Dai», que sonará en el estadio «Azteca» de México, y la participación de la estrella más brillante de África, Burna Boy, añadirán sin duda un encanto especial al Mundial 2026. El partido, que comienza a medianoche hora de Taskent, iniciará noches sin sueño pero increíblemente placenteras para los aficionados al fútbol uzbeko.

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