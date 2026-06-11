Hoy comienza la Copa Mundial de la FIFA

Hoy, 11 de junio, comienza la Copa Mundial de la FIFA. El partido inaugural del torneo tendrá lugar en el famoso Estadio Azteca de la Ciudad de México. El encuentro comenzará a las 23:50, hora de Taskent.

En el partido inaugural, la selección de México, país anfitrión, se enfrentará a Sudáfrica. Con esto, el Estadio Azteca albergará un partido inaugural de la Copa Mundial por tercera vez en la historia.

Durante la ceremonia, Shakira y Burna Boy interpretarán la canción oficial del Mundial 2026, "Dai Dai". J Balvin y Tula también participarán en el espectáculo.

El Mundial 2026 será la Copa del Mundo más grande de la historia: participarán 48 equipos y se disputarán 104 partidos. La final tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La selección de Uzbekistán también participará en un Mundial por primera vez. Está en el Grupo K junto a Colombia, Portugal y la RD del Congo. El primer partido comenzará el 18 de junio en la Ciudad de México a las 07:00, hora de Taskent.