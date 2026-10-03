Samsung inicia la producción de pantallas para los flagships Galaxy S27

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Samsung inicia la producción de pantallas para los flagships Galaxy S27

La empresa surcoreana Samsung ha comenzado el proceso de producción de los componentes iniciales para su próxima línea de smartphones insignia, el Galaxy S27. Según ZDNet, citando fuentes de la industria, la preparación de algunas piezas comenzó en septiembre, y se espera que el proceso se amplíe significativamente a partir de mediados de octubre. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se ha informado que la división Samsung Display debería comenzar la producción masiva de paneles OLED para la nueva generación de smartphones en octubre. Según datos del sector, el plan anual de la compañía contempla la entrega de 47 a 48 millones de paneles OLED para la familia Galaxy S27. Esta cifra es aproximadamente un 10% superior a la prevista para la generación anterior.

Nueva gama y tamaños de pantalla

Según la información actual, Samsung Display también ha establecido planes específicos para el nuevo modelo Galaxy S27 Pro. Se prevé producir de 2 a 3 millones de unidades para este modelo hasta finales de 2026, y otros 4 a 5 millones de unidades durante 2027. Este paso es una de las medidas estratégicas importantes del gigante tecnológico surcoreano para satisfacer plenamente la demanda del mercado.

Según las estimaciones, el Galaxy S27 base estará equipado con una pantalla de 6,27 pulgadas. Además, se espera que el modelo Galaxy S27+ cuente con 6,66 pulgadas, el nuevo Galaxy S27 Pro con 6,47 pulgadas y el representante más avanzado de la línea, el Galaxy S27 Ultra, con una pantalla de 6,89 pulgadas.

Control de costes y estrategia de mercado

A pesar de la expansión de la línea de smartphones, Samsung tiene como objetivo controlar estrictamente el coste de producción de los nuevos dispositivos. Para lograr este objetivo, la empresa podría reutilizar algunos componentes destinados a la generación anterior, el Galaxy S26, en los modelos Galaxy S27. Los expertos señalan que este enfoque es muy útil en un contexto de aumento global de los precios de los chips de memoria.

La expansión de la línea a cuatro modelos también está estrechamente relacionada con las acciones del principal competidor, Apple. Según las fuentes, el competidor está adoptando una estrategia de dividir el lanzamiento de sus smartphones iPhone en diferentes periodos del año. Por lo tanto, Samsung necesita tener una gama de productos más amplia para competir con éxito en diversos segmentos de precios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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