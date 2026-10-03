Un agente muere en un vagón de tren que transportaba prisioneros

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Un agente muere en un vagón de tren que transportaba prisioneros

Un grave incidente ocurrió en Rusia en un vagón de tren que transportaba prisioneros. El 2 de octubre se informó que, en un vagón especial del tren «Vladikavkaz – Adler», uno de los reclusos atacó a un agente del Servicio Federal Penitenciario.

Según la información preliminar, el suceso tuvo lugar cerca de la estación de Murtazovo, en el territorio de Kabardino-Balkaria. Las fuentes «112» y REN TV informaron que se produjo un motín entre los prisioneros en el vagón.

Se dice que el vagón fue enganchado al tren en la estación de Terek. Después de que el tren pasara por Beslán, se accionó el freno de emergencia en el vagón y comenzaron los disturbios. Algunos informes indican que los prisioneros se apoderaron de las armas de los guardias.

Posteriormente, el vagón fue rodeado por las fuerzas de seguridad. Los servicios de emergencia y unidades especiales fueron desplegados en el lugar. Los informes iniciales señalan que ninguno de los prisioneros logró escapar.

Sin embargo, una fuente del Servicio Federal Penitenciario de Rusia en TASS no calificó el hecho como un «motín». Según informó, uno de los prisioneros en el vagón atacó a un agente del convoy, causándole la muerte.

Algunas fuentes indicaron que varios agentes más resultaron heridos durante el incidente y que uno de los prisioneros también falleció posteriormente. Todos los detalles del suceso aún no han sido revelados oficialmente en su totalidad.

RusiaServicio Federal PenitenciarioTren Vladikavkaz – AdlerKabardino-BalkariaEstación de Murtazovo
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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