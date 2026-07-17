Shakira envía un emotivo mensaje a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La estrella mundial Shakira expresó sus sinceras felicitaciones a la leyenda Lionel Messi y a su esposa Antonela Roccuzzo después de que la selección argentina asegurara su lugar en la final de la Copa del Mundo. La cantante colombiana destacó la larga y constante trayectoria del jugador en el campo, así como el apoyo familiar que lo respalda. Así lo informa Goal.com informa .

La selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, se clasificó para su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo tras vencer a Inglaterra por 2-1 en las semifinales. En este encuentro, Lionel Messi, de 39 años, dio dos asistencias clave, contribuyendo enormemente a la victoria de su equipo. Actualmente, Messi no solo está cerca de defender su título de campeón, sino también de ganar un nuevo Balón de Oro.

Una leyenda contra el tiempo

Shakira, quien reside actualmente en Miami, no ocultó su asombro por el nivel de juego que muestra Messi a pesar de su edad. Según Goal.com, la cantante elogió la disciplina y la voluntad del futbolista. «¡Lo que hace Leo Messi es simplemente sobrenatural! Refleja los valores de una persona dedicada y disciplinada en su trabajo», escribió Shakira.

La cantante señaló que Messi está demostrando al mundo entero que las capacidades humanas no están determinadas por la edad ni por la opinión de los demás. Cada uno de sus movimientos en el campo sirve como un verdadero ejemplo para los jugadores jóvenes. Shakira también añadió que el papel de Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, es fundamental en sus éxitos.

La familia, pilar del éxito

«Sé que tener a una mujer como Antonela Roccuzzo a su lado le da a Leo fuerza e inspiración», destacó la estrella colombiana. Antonela, quien celebró la victoria en semifinales desde el estadio, compartió poco después el mensaje de Shakira en su cuenta de Instagram para expresar su gratitud. Este gesto generó un gran interés entre los seguidores en las redes sociales.

Cabe mencionar que el traspaso de Lionel Messi a la MLS en 2023 abrió un nuevo capítulo en su carrera. Su exitosa participación en el club estadounidense le ayudó a prepararse perfectamente para lo que podría ser su último gran torneo internacional. Ahora, todas las miradas están puestas en la final decisiva donde participarán Argentina y su capitán.