Garnacho habría echado a su esposa y a su hijo de 3 años, en el centro de un gran escándalo

·3·Mundo
Garnacho habría echado a su esposa y a su hijo de 3 años, en el centro de un gran escándalo

Un nuevo y doloroso escándalo relacionado con la vida privada ha sacudido el mundo del fútbol: Alexandro Garnacho, bajo contrato con el Chelsea y actualmente cedido al Aston Villa, habría expulsado de su vivienda a su expareja Yeva García y a su hijo Enso, de 3 años. ¿Qué detalles dramáticos se esconden detrás de este caso que ha provocado la indignación pública?

Un niño ante el portón: la foto que estremeció las redes sociales

Yeva García, de origen español, publicó en sus redes sociales una foto en blanco y negro de su hijo de 3 años, de pie y solo frente a un enorme portón metálico cerrado, acompañada de unas palabras desgarradoras:

«Nunca imaginé que algún día tendría que despedirme de la casa donde mi hijo y yo comenzamos a reconstruir nuestra vida. Fue aquí donde dimos nuestros primeros pasos como una familia de dos después de que todo cambiara. Ahora nos vemos obligados a recoger nuestras cosas y marcharnos. No es lo que queremos, sino el resultado de decisiones crueles tomadas por otras personas», declaró la expareja del futbolista, Yeva García.

El futbolista en el centro del escándalo y los detalles del caso

Indicador

Detalles e información

Futbolista

Alexandro Garnacho (22 años, extremo)

Situación contractual

Jugador del Chelsea, cedido al Aston Villa

Parte afectada

Su expareja Yeva García y su hijo Enso, de 3 años

Hecho denunciado

La madre y el niño habrían sido expulsados de la vivienda en la que residían

Reacción pública

La actuación del futbolista está siendo duramente condenada en las redes sociales

Crisis personal y amenaza para su carrera

La relación entre Garnacho y Yeva García ya se había deteriorado, y ambos vivían separados. Sin embargo, el hecho de que una madre con un hijo pequeño se quedara repentinamente sin hogar provocó la indignación de numerosos aficionados y activistas. Según los expertos, este tipo de conflictos personales mediáticos puede afectar gravemente al estado emocional del futbolista en su club y a su carrera.

¿Qué impacto creen que puede tener en la reputación deportiva de las estrellas del fútbol tratar así a sus hijos y a su antigua familia?

Dejen su opinión en los comentarios y compartan esta noticia con sus amigos para mantenerse al día de las noticias más polémicas del mundo del fútbol.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La revista Vogue elige al perro más elegante de 2026La revista Vogue elige al perro más elegante de 2026Hoy, 15:35Celebran en China un concurso de captura de cerdos en el barroCelebran en China un concurso de captura de cerdos en el barroHoy, 15:13¿Roberto Carlos se convirtió al islam? Circula una noticia inesperada sobre la leyenda del fútbol¿Roberto Carlos se convirtió al islam? Circula una noticia inesperada sobre la leyenda del fútbolHoy, 15:10Un milagro inesperado a 13.000 metros de altura: nace un bebé a bordo de un aviónUn milagro inesperado a 13.000 metros de altura: nace un bebé a bordo de un aviónHoy, 14:51«El ayudante de presentadora más adorable»: las ocurrencias de un perrito llamaron la atención durante un directo«El ayudante de presentadora más adorable»: las ocurrencias de un perrito llamaron la atención durante un directoHoy, 14:41Shakira lanza una iniciativa millonaria para los niños afectados por un terremoto de magnitud 7,4Shakira lanza una iniciativa millonaria para los niños afectados por un terremoto de magnitud 7,4Hoy, 14:35
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La inesperada petición de una novia kazaja para su mahr sorprendió a todos
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
La lista de invitados a la boda de Ronaldo y Georgina causa revuelo
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un dragón gigante aparece en el cielo de Glasgow y deja a todos asombrados
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Un gran tiburón blanco aparece en el Atlántico, se acerca uno aún más grande
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Se ha anunciado la palabra más bella del mundo
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Una criatura con presas enteras en el estómago encalla en la costa
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
Un dron filma por primera vez el nacimiento completo de una ballena
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones
La ternura de esta educadora de jardín de infancia conquistó el corazón de millones