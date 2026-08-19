Garnacho habría echado a su esposa y a su hijo de 3 años, en el centro de un gran escándalo

Un nuevo y doloroso escándalo relacionado con la vida privada ha sacudido el mundo del fútbol: Alexandro Garnacho, bajo contrato con el Chelsea y actualmente cedido al Aston Villa, habría expulsado de su vivienda a su expareja Yeva García y a su hijo Enso, de 3 años. ¿Qué detalles dramáticos se esconden detrás de este caso que ha provocado la indignación pública?

Un niño ante el portón: la foto que estremeció las redes sociales

Yeva García, de origen español, publicó en sus redes sociales una foto en blanco y negro de su hijo de 3 años, de pie y solo frente a un enorme portón metálico cerrado, acompañada de unas palabras desgarradoras:

«Nunca imaginé que algún día tendría que despedirme de la casa donde mi hijo y yo comenzamos a reconstruir nuestra vida. Fue aquí donde dimos nuestros primeros pasos como una familia de dos después de que todo cambiara. Ahora nos vemos obligados a recoger nuestras cosas y marcharnos. No es lo que queremos, sino el resultado de decisiones crueles tomadas por otras personas», declaró la expareja del futbolista, Yeva García.

El futbolista en el centro del escándalo y los detalles del caso

Indicador Detalles e información Futbolista Alexandro Garnacho (22 años, extremo) Situación contractual Jugador del Chelsea, cedido al Aston Villa Parte afectada Su expareja Yeva García y su hijo Enso, de 3 años Hecho denunciado La madre y el niño habrían sido expulsados de la vivienda en la que residían Reacción pública La actuación del futbolista está siendo duramente condenada en las redes sociales

Crisis personal y amenaza para su carrera

La relación entre Garnacho y Yeva García ya se había deteriorado, y ambos vivían separados. Sin embargo, el hecho de que una madre con un hijo pequeño se quedara repentinamente sin hogar provocó la indignación de numerosos aficionados y activistas. Según los expertos, este tipo de conflictos personales mediáticos puede afectar gravemente al estado emocional del futbolista en su club y a su carrera.

¿Qué impacto creen que puede tener en la reputación deportiva de las estrellas del fútbol tratar así a sus hijos y a su antigua familia?

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