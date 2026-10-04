El nuevo vehículo eléctrico Metro con diseño de Toyota Alphard presentado en Pakistán

La empresa paquistaní Nora EV ha presentado su nuevo mini-van eléctrico compacto, el modelo Metro. Según ixbt.com, la apariencia exterior de este vehículo recuerda claramente a los famosos mini-vans japoneses Toyota Alphard y Vellfire, aunque sus capacidades técnicas son mucho más modestas. Así lo informa Ixbt.com informa .

La apariencia del nuevo mini-van eléctrico repite los elementos de diseño de los coches japoneses de gama alta. En particular, la parte delantera cuenta con una gran parrilla y elementos verticales con acabados cromados, observándose motivos similares en los laterales y la parte trasera del vehículo.

Especificaciones técnicas y dimensiones

A pesar de su apariencia imponente, el coche paquistaní es significativamente más pequeño que el Alphard real. El modelo Metro tiene dimensiones de coche urbano con una longitud de solo 3900 mm y está equipado con llantas de aleación ligera de 14 pulgadas. Además, en lugar de las puertas correderas típicas de los mini-vans grandes, aquí se utilizan puertas batientes convencionales.

Las características técnicas del coche son mucho más modestas que su aspecto. El motor eléctrico montado en el eje trasero desarrolla solo 4 kW, es decir, unos 5 CV. No obstante, el habitáculo para cinco personas cuenta con comodidades suficientes, incluyendo aire acondicionado, elevalunas eléctricos, botón de arranque, cámara de visión trasera, así como Bluetooth y puertos USB.

Tipos de baterías y opciones adicionales

Según ixbt.com, se ofrecen a los compradores baterías de litio-ferrofosfato con una capacidad de 9, 15 o 23,1 kWh. Con la batería más grande, el fabricante promete una autonomía de 250 a 300 kilómetros. Además, Nora EV planea desarrollar una red de estaciones de intercambio rápido de baterías en Pakistán

Para aquellos que deseen realizar viajes largos, se ofrece un generador de reserva que funciona con gasolina. Gracias a un pequeño generador y un depósito de combustible de 3 litros, es posible añadir entre 150 y 180 kilómetros de autonomía. Fundada en 2025, la empresa Nora EV tiene como objetivo localizar la producción de piezas de carrocería e iluminación en Pakistán en el futuro.