Lionel Scaloni: La selección argentina no será la misma sin Lionel Messi

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Lionel Scaloni: La selección argentina no será la misma sin Lionel Messi

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, se pronunció abiertamente sobre el final de la carrera internacional de su legendario capitán, Lionel Messi. Según informes de La Nacion, el técnico admitió que el lugar del ocho veces ganador del Balón de Oro en el escenario internacional nunca será reemplazado y que la dinámica del equipo sufrirá un cambio radical. Así lo informa Goal.com informa .

Tras la contundente victoria por 7-0 sobre Burkina Faso, la atención se centró en el amistoso del martes contra Benín. Se espera que este encuentro sea el último de Lionel Messi con la camiseta argentina. Lionel Scaloni, quien dirigió a los campeones de la Copa del Mundo de Catar y la Copa América, destacó el impacto único de su pupilo.

Nostalgia y energía única

Lionel Scaloni señaló que, una vez que Messi deje el campo, solo quedará un sentimiento de nostalgia en torno al equipo. "Solo quedará nostalgia, porque él ya no estará allí", dijo el entrenador. Según él, jugar junto a Lionel Messi en el campo era una sensación absolutamente única, algo que no solo sus compañeros, sino también sus rivales y los aficionados sentían de manera especial.

El técnico argentino destacó que no solo los hermosos goles de Messi, sino su presencia en el campo, dieron fuerza a todos. Scaloni admitió no haber visto esta cualidad en ningún otro jugador, añadiendo que, aunque la selección continuará su camino, nunca volverá a ser la misma.

Dedicación y profesionalismo ejemplar

En opinión del entrenador, el principal legado que Lionel Messi deja a las futuras generaciones es su disciplina de hierro a puerta cerrada y su incansable trabajo en los entrenamientos. Incluso cuando el equipo ya había asegurado su clasificación al Mundial, él era el primero en llegar a las concentraciones y el último en irse, lo cual es una gran lección para todos.

"Es un ejemplo increíble: llega primero al entrenamiento, se va el último, se cuida y afronta cada partido con seriedad", dijo Lionel Scaloni al elogiar las cualidades humanas y profesionales del jugador.

Despedida histórica en el estadio Monumental

El partido contra Benín en el Estadio Monumental se convertirá en una ceremonia de homenaje digna del gran capitán y de los jugadores clave que ganaron el título en Catar. Se destacó que la demanda de entradas por parte de los aficionados ha sido sin precedentes.

Según Lionel Scaloni, si hubiera cinco estadios así, todos estarían llenos y aun así faltaría espacio. El entrenador enfatizó que este día será inolvidable y lleno de emociones para todos, incluido Leo, señalando que todos los compañeros que lo han respaldado también merecen estos aplausos.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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