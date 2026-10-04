La Agencia Espacial Europea planea construir su propia estación orbital

Debido a la retirada de servicio de la ISS en 2030, la Agencia Espacial Europea (ESA) está tomando medidas para garantizar una presencia sostenible en la órbita terrestre baja. Según ixbt.com, tras el apoyo de los países europeos a la iniciativa de ampliar los programas espaciales, la agencia comenzó a estudiar la posibilidad de crear una estación orbital independiente. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este documento estratégico contempla el desarrollo de una capacidad autónoma para la exploración de la órbita terrestre baja, la Luna y Marte, así como el desarrollo de sistemas de transporte de tripulaciones. Este paso tiene como objetivo reducir la dependencia de Europa de socios externos y garantizar un acceso independiente al espacio.

Lanzadores independientes y nuevos cohetes

Al mismo tiempo, Europa está ampliando rápidamente sus capacidades de lanzamiento espacial. En el marco del programa European Launcher Challenge, el cohete Spectrum de la empresa Isar Aerospace alcanzó la órbita con éxito en su segundo intento.

Los nuevos cohetes están diseñados para un periodo en el que se espera que aumente la demanda, complementando a los lanzadores existentes como Ariane 6 y Vega C. La frecuencia de lanzamiento de estos cohetes también se está incrementando gradualmente debido a la creciente demanda.

Cooperación internacional y planes futuros

Representantes de la ESA colaboran con la empresa californiana Vast, especializada en la creación de estaciones espaciales. Esta compañía planea lanzar el prototipo de la estación Haven-1 a principios del próximo año.

El astronauta de la ESA, Arno Prost, participará en la primera expedición tripulada de la estación Haven-1. Para este especialista, se espera que sea su primer vuelo espacial, lo que representa una experiencia importante para Europa.

El director de la agencia señaló que los cambios en los programas de los socios internacionales han puesto de manifiesto las debilidades de los proyectos europeos. Por ello, los países de la Unión Europea han decidido ampliar sus competencias manteniendo la cooperación con otras potencias espaciales.