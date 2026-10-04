Un conflicto familiar en Shymkent termina con la muerte de un hombre

En el distrito Samal-3 de la ciudad de Shymkent, un conflicto familiar entre una pareja terminó en tragedia. Según información preliminar, durante la disputa el hombre recibió una herida de arma blanca y falleció en el lugar. Así lo informó el departamento de policía de la ciudad de Shymkent.

Según la policía, se está llevando a cabo una investigación previa al juicio sobre el incidente. La sospechosa ha sido detenida y puesta bajo custodia. Los investigadores están esclareciendo todos los detalles del conflicto.

Según medios locales, el fallecido deja dos hijas menores de edad. Los vecinos sugirieron que la disputa pudo haber comenzado cuando el hombre interrumpió a su esposa mientras ella rezaba. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado oficialmente esta versión.