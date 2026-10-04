469 kg de cocaína incautados en Ecuador en paquetes con la imagen de Erling Haaland

·10·Mundo
469 kg de cocaína incautados en Ecuador en paquetes con la imagen de Erling Haaland

La policía de Ecuador incautó una gran cantidad de cocaína. Cabe destacar que los paquetes que contenían la droga llevaban pegatinas con la imagen de « Manchester City » y del delantero de la selección nacional de Noruega, Erling Haaland ».

Según Associated Press, las fuerzas del orden descubrieron un total de 469,6 kilogramos de cocaína. La droga estaba distribuida en 370 paquetes, ocultos en un compartimento secreto de un camión.

El incidente fue descubierto cerca de la frontera de Ecuador con Colombia. Durante la inspección del vehículo, la policía halló los estupefacientes en el compartimento oculto.

Curiosamente, en otro cargamento incautado también se encontró la imagen del capitán de la selección argentina, Lionel Messi .

Según expertos y autoridades, los grupos criminales pueden utilizar nombres e imágenes de personas famosas para identificar sus cargamentos o marcar su pertenencia a una red específica.

No obstante, no hay información que vincule a Haaland con estos estupefacientes o su transporte.

La investigación sobre el incidente continúa.

Policía EcuatorianaManchester CityErling HaalandLionel MessiNarcotráfico
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Controversia por el cabello «pegado» al avión: Erling Haaland demanda a una gran aerolíneaControversia por el cabello «pegado» al avión: Erling Haaland demanda a una gran aerolíneaAyer 14:08Rumor: Erling Haaland solo quiere jugar en un club en el futuroRumor: Erling Haaland solo quiere jugar en un club en el futuroAyer 09:29«Con Husanov, no hay gol para el rival»: el Manchester City impresionado por el defensa uzbeko«Con Husanov, no hay gol para el rival»: el Manchester City impresionado por el defensa uzbeko2 octubre 10:42Nueva intriga de fichajes en Europa: el Real Madrid se interesa por los jugadores del Manchester CityNueva intriga de fichajes en Europa: el Real Madrid se interesa por los jugadores del Manchester City26 septiembre 15:49Roy Keane critica duramente el arbitraje sobre el gol de Haaland en el derbi de ManchesterRoy Keane critica duramente el arbitraje sobre el gol de Haaland en el derbi de Manchester15 septiembre 18:54Escándalo en el derbi de Manchester: Se reconoce oficialmente el error en el gol de HaalandEscándalo en el derbi de Manchester: Se reconoce oficialmente el error en el gol de Haaland14 septiembre 09:15
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo