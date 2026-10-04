La policía de Ecuador incautó una gran cantidad de cocaína. Cabe destacar que los paquetes que contenían la droga llevaban pegatinas con la imagen de « Manchester City » y del delantero de la selección nacional de Noruega, Erling Haaland ».

Según Associated Press, las fuerzas del orden descubrieron un total de 469,6 kilogramos de cocaína. La droga estaba distribuida en 370 paquetes, ocultos en un compartimento secreto de un camión.

El incidente fue descubierto cerca de la frontera de Ecuador con Colombia. Durante la inspección del vehículo, la policía halló los estupefacientes en el compartimento oculto.

Curiosamente, en otro cargamento incautado también se encontró la imagen del capitán de la selección argentina, Lionel Messi .

Según expertos y autoridades, los grupos criminales pueden utilizar nombres e imágenes de personas famosas para identificar sus cargamentos o marcar su pertenencia a una red específica.

No obstante, no hay información que vincule a Haaland con estos estupefacientes o su transporte.

La investigación sobre el incidente continúa.