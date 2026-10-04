Uso de levadura, gelatina y arena para la construcción en Marte

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Uso de levadura, gelatina y arena para la construcción en Marte

Investigadores de Hong Kong han desarrollado un innovador material de construcción biológico que permitirá erigir bases y estructuras en el planeta rojo en el futuro. Según informa la agencia TASS, citando al South China Morning Post, esta nueva tecnología tiene como objetivo reducir drásticamente la necesidad de transportar equipos pesados y enormes cantidades de materias primas desde la Tierra. Así lo informa Ixbt.com informa .

Este proyecto fue llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y la Universidad Politécnica de Hong Kong, bajo la dirección del profesor Qiu Jishen. Los especialistas crearon una mezcla especial cuyos componentes principales incluyen levadura genéticamente modificada, hidrogel de gelatina y arena u otras partículas granulares.

Pruebas en condiciones marcianas y ventajas de la tecnología

La construcción de edificios y estructuras en Marte plantea enormes desafíos desde el punto de vista de la ingeniería. Teniendo en cuenta que la densidad atmosférica del planeta es inferior al 1 % de la terrestre y que la temperatura superficial desciende por debajo de los -50 °C, resulta evidente que los métodos tradicionales requieren demasiada energía. Por ello, los científicos propusieron un material especial que puede formarse mediante una impresora 3D.

Los investigadores crearon y probaron una pequeña estructura en una cámara climática donde la presión equivale a una centésima parte de la atmósfera terrestre y la temperatura es de -30 °C. La eficiencia energética se destacó como la principal ventaja de la nueva tecnología. Según los cálculos, los paneles solares pueden acumular la energía necesaria para producir un metro cúbico de material en menos de una hora.

Materias primas y planes futuros

Por ahora, no es posible prescindir totalmente de los suministros desde la Tierra. Para preparar un metro cúbico de material se requieren decenas de kilogramos de materias primas importadas. El 70-80 % de esto consiste en gelatina, y el resto es el medio nutritivo para la levadura. En el futuro, los científicos están trabajando en la síntesis directa de los componentes orgánicos necesarios en el propio Marte.

Si se logra procesar dióxido de carbono, metano y hielo de agua para obtener gelatina y nutrientes, la necesidad de transportar materias primas desde la Tierra se reducirá casi a cero. Esta prometedora tecnología podría ser útil no solo para la colonización de otros planetas, sino también en la Tierra.

En particular, los investigadores están considerando la posibilidad de utilizar este material para construir estaciones de investigación en la Antártida, donde el transporte de materiales de construcción pesados es difícil y costoso.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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