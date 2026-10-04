Una mujer culpa al consumo excesivo de café de su marido por el color de piel de su hijo

En Estados Unidos, se ha difundido la noticia de una mujer que inventó una excusa extraña para ocultar su infidelidad. Ella afirmó que la piel oscura de su hijo, nacido de un padre blanco, se debía a que su marido bebía mucho café.

Según el diario « An-Nahar », tras el nacimiento del bebé, su apariencia generó dudas entre los padres. Entonces, la mujer alegó que el color de piel del niño era causado por el consumo constante de espresso fuerte por parte de su esposo.

El marido preguntó a su esposa si había otra persona en su relación. Ella lo negó rotundamente.

Lo más curioso es que el hombre creyó la explicación de su mujer. Estaba convencido de que su consumo de café había influido en el color de piel de su hijo.

De esta manera, se dice que la mujer presentó esta razón inusual de forma convincente. Sin embargo, no existe base científica que respalde que el consumo de café pueda cambiar el color de piel de un hijo de esa forma.

La noticia del suceso ha provocado diversas reacciones en las redes sociales.