Una mujer culpa al consumo excesivo de café de su marido por el color de piel de su hijo

·14·Mundo
Una mujer culpa al consumo excesivo de café de su marido por el color de piel de su hijo

En Estados Unidos, se ha difundido la noticia de una mujer que inventó una excusa extraña para ocultar su infidelidad. Ella afirmó que la piel oscura de su hijo, nacido de un padre blanco, se debía a que su marido bebía mucho café.

Según el diario « An-Nahar », tras el nacimiento del bebé, su apariencia generó dudas entre los padres. Entonces, la mujer alegó que el color de piel del niño era causado por el consumo constante de espresso fuerte por parte de su esposo.

El marido preguntó a su esposa si había otra persona en su relación. Ella lo negó rotundamente.

Lo más curioso es que el hombre creyó la explicación de su mujer. Estaba convencido de que su consumo de café había influido en el color de piel de su hijo.

De esta manera, se dice que la mujer presentó esta razón inusual de forma convincente. Sin embargo, no existe base científica que respalde que el consumo de café pueda cambiar el color de piel de un hijo de esa forma.

La noticia del suceso ha provocado diversas reacciones en las redes sociales.

Infidelidad en EE. UU.Consumo de caféNoticias curiosasRelacionesHechos insólitos
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Una influencer de 26 años falleció de cáncer de estómagoUna influencer de 26 años falleció de cáncer de estómagoAyer 14:24La novia cubierta con 52 kg de oro en una boda en Van testifica contra su maridoLa novia cubierta con 52 kg de oro en una boda en Van testifica contra su marido16 septiembre 19:21Una mujer explica el tono de piel oscuro de su bebé por el consumo excesivo de café de su maridoUna mujer explica el tono de piel oscuro de su bebé por el consumo excesivo de café de su marido29 septiembre 04:00150 mujeres « spetsnaz »: La histórica graduación de la primera academia de policía femenina en Siria150 mujeres « spetsnaz »: La histórica graduación de la primera academia de policía femenina en Siria24 septiembre 10:06Pekín y Washington llegan a un acuerdo: EE. UU. y China cancelarán 60 mil millones de dólares en arancelesPekín y Washington llegan a un acuerdo: EE. UU. y China cancelarán 60 mil millones de dólares en aranceles29 septiembre 08:37Mujer embarazada que mató a su marido queda totalmente absuelta en el juicioMujer embarazada que mató a su marido queda totalmente absuelta en el juicio12 agosto 18:42
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
52 kilos de oro para la novia: investigan una boda en Turquía
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
Se descubren 4 toneladas de oro en Karakalpakstán: lo más interesante es que el 80% de la región aún no ha sido explorado
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
¿Un pitón doméstico se tragó a un niño? Informes en Vietnam causan pánico
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
La rotación de la Tierra se acelera: el sistema horario mundial podría cambiar
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Una novia uzbeka desaparece con 5 millones de liras en oro en Turquía
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
Un pollino de dos semanas desapareció y fue encontrado muerto en condiciones horribles al día siguiente
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
En Japón, un participante gana 14 000 $ por dormir 90 minutos
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo
Un padre fabrica medicamentos en casa para salvar a su hijo