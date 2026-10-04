Descubierta una especie de rana venenosa en peligro de extinción en Ecuador

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Descubierta una especie de rana venenosa en peligro de extinción en Ecuador

En el sur de Ecuador, los científicos han descubierto una nueva especie de rana. Excidobates perplexus , este anfibio mide solo entre 15,1 y 18,3 milímetros de largo y se encuentra en peligro debido a la pérdida de su hábitat y al comercio ilegal. Así lo informó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) del país.

Los investigadores han identificado dos poblaciones de la nueva especie. Una vive en la cuenca del río Paute y la otra en la parte norte de la cordillera del Cóndor, en el sur. El color de las ranas también varía: los individuos de una población tienen el dorso rojo sobre fondo negro, mientras que los otros son de color verde oliva con manchas amarillas. Los análisis genéticos confirmaron que pertenecen a la misma especie.

Los científicos señalan que los proyectos de extracción de cobre, oro y molibdeno en las zonas donde habita la nueva especie amenazan su entorno natural. Además, la demanda en el mercado negro de estas ranas como animales de colección también genera preocupación.

Como dato, en Ecuador se han registrado 703 especies de anfibios. Excidobates perplexus pertenece al grupo de las ranas venenosas.

Dos ranas venenosas de diferentes colores mirándose sobre una hoja en el bosque.
Excidobates perplexusInabioRío PauteCordillera del CóndorEcuador
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