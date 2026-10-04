El amanecer de la era espacial: 69 años desde el lanzamiento del primer satélite artificial

Hace 69 años, el 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética puso en órbita el primer satélite artificial de la Tierra, el PS-1. Este evento histórico marcó el inicio de la era espacial para la humanidad y sentó las bases para el desarrollo de tecnologías de comunicación, navegación y vigilancia global sin las cuales nuestra vida cotidiana sería hoy inimaginable. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según Ixbt.com, el primer aparato espacial era una esfera metálica de tamaño reducido, con un diámetro de solo 58 centímetros. Con un peso de 83,6 kg, este dispositivo fue considerado una maravilla de la ingeniería para su época.

Una señal histórica y su importancia

El PS-1 transmitía las famosas señales «bip-bip» mediante radiotransmisores que operaban en dos frecuencias. Esta señal podía ser captada no solo por estaciones terrestres especializadas, sino también por radioaficionados con sus propios equipos en diversos países.

A lo largo de las décadas, las tecnologías satelitales han recorrido un inmenso camino evolutivo, desde la simple transmisión de radio orbital hasta los sistemas actuales de teledetección, navegación global y comunicación de alta velocidad.

La era de la exploración espacial práctica

El primer aparato en la historia de la astronáutica operó en órbita durante un total de 92 días, desintegrándose en las capas de la atmósfera el 4 de enero de 1958. A pesar de ello, su exitoso lanzamiento pasó a la historia como el primer y más importante paso de la humanidad hacia la exploración espacial práctica.

Hoy en día, el 4 de octubre sigue siendo reconocido como el punto de partida de la era espacial. Gracias a esta pequeña esfera metálica, la humanidad es capaz de predecir cambios climáticos, observar el planeta desde el espacio y establecer comunicación instantánea con cualquier punto del mundo.