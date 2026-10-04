Prueba de cámaras de smartphones: ¿qué resultados mostraron los flagships con zoom 5x?

La competencia entre los principales flagships en el mercado de la tecnología móvil es cada vez más intensa. El reconocido insider Ice Universe comparó los últimos dispositivos de tres grandes marcas en una prueba de cámara. En este proceso, se evaluaron las capacidades de zoom óptico 5x del Huawei Mate 90 Pro Max, el iPhone 18 Pro Max y el Samsung Galaxy S26. Así lo informa Ixbt.com informa .

Prueba de precisión y fidelidad de color

Según la información de ixbt.com, el proceso de comparación se centró principalmente en la capacidad de reflejar los objetos de forma natural y mantener la riqueza cromática. Aunque los tres dispositivos cuentan con módulos ópticos modernos, se confirmó una vez más que sus softwares y algoritmos de procesamiento de imagen difieren drásticamente.

Durante la prueba, el modelo Huawei Mate 90 Pro Max mostró la representación de color más precisa al fotografiar una manzana. El color del objeto principal en la toma fue el más cercano al original. Sin embargo, el experto señaló que predominaba un tono cálido y amarillento en la imagen. Como resultado, las hojas circundantes parecían más amarillas y secas de lo que realmente eran.

Según el experto, un ligero ajuste hacia tonos más verdosos habría hecho el resultado más natural. Además, se observaron algunas anomalías en el desenfoque del fondo (efecto bokeh), lo que indica que el software del dispositivo aún necesita mejoras.

Resultados de los flagships de Apple y Samsung

El modelo iPhone 18 Pro Max, representante de Apple, tuvo problemas más graves con la reproducción del color en esta ocasión. Se detectó que la gama general de las tomas tendía hacia tonos rojizos. Según la evaluación de Ice Universe, la distorsión del balance de blancos es claramente visible en el smartphone.

Como resultado, a pesar de usar la función de zoom 5x, la imagen obtenida difería significativamente de la escena real. Esto podría causar inconvenientes a los usuarios de iPhone en condiciones de iluminación complejas.

Al finalizar la comparación, el modelo Samsung Galaxy S26 Ultra registró el resultado más equilibrado y realista. Aunque la imagen de la manzana resultó un poco más saturada que el original, Samsung reprodujo los colores del entorno con la mayor precisión.

El dispositivo no solo demostró una excelente paleta de colores, sino también el desenfoque de fondo más natural. Esto demuestra que el modelo Galaxy S26 está un paso por delante de sus competidores en capacidades de fotografía a larga distancia.