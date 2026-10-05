Una mujer solicita el divorcio porque su marido no la lleva de viaje

Una mujer residente en Sharjah acudió a los servicios de asesoramiento familiar para solicitar el divorcio, descontenta porque su marido no muestra interés en llevarla de viaje, de paseo o a actividades recreativas.

Este caso fue discutido en los medios de comunicación de los Emiratos Árabes Unidos. La Dra. Roziya Hassan Al Raysiy, directora del Departamento de Orientación Familiar de los tribunales de Sharjah, informó sobre el suceso en un programa de televisión.

Según la Dra. Al Raysiy, la mujer contactó previamente con el servicio de orientación familiar, explicando que su marido prefiere quedarse en casa y no tiene mucho interés en acompañarla a pasear, descansar o viajar.

La mujer también destacó las cualidades positivas de su marido, describiéndolo como una persona generosa, paciente y de buen carácter. Sin embargo, la negativa del hombre a realizar actividades fuera de casa comenzó a preocuparla.

Los representantes del Departamento de Orientación Familiar de Sharjah explicaron a la mujer que puede pasar su tiempo libre con sus hermanos, hermanas y otros familiares. Asimismo, los expertos le recomendaron no tomar una decisión drástica de divorcio solo por este motivo.

Las autoridades subrayaron la importancia de la comprensión mutua, el compromiso y el respeto por los deseos del otro en la vida matrimonial. Señalaron que es necesario evitar que las diferencias en el estilo de vida y en la forma de disfrutar el tiempo libre afecten la paz familiar.

La Dra. Al Raysiy señaló que las diferencias en el estilo de vida o en la actitud hacia el ocio pueden generar malentendidos, pero que no todo desacuerdo debe terminar en la disolución del matrimonio.

La experta también hizo un llamado a evitar convertir cualquier pequeño desacuerdo en un conflicto legal o familiar. Es fundamental no convertir diferencias menores en grandes disputas, especialmente cuando no existen problemas graves en la relación.

Según los expertos, la comunicación, la comprensión y el compromiso entre los cónyuges son fundamentales para mitigar los problemas que pueden surgir debido a diferentes perspectivas de vida.