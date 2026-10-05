Victoria de Portugal sin Ronaldo: ¿Qué pasó en la 4ª jornada de la Liga de Naciones?

La 4ª jornada de la Liga de Naciones de la UEFA ha comenzado en Europa. Los encuentros de la Liga A ofrecieron a los aficionados enfrentamientos intensos, empates inesperados y victorias heroicas.

Entre los eventos destacados de la jornada, cabe mencionar la importante victoria de Portugal sin Cristiano Ronaldo, la pérdida de puntos de Alemania en Grecia y la actuación sólida de los Países Bajos en Ámsterdam.

Portugal — Noruega: Ramos y Cancelo rompen el muro de Haaland

El líder del Grupo 4, la selección de Portugal, recibió a la Noruega de Erling Haaland y Martin Ødegaard. En un partido muy disputado, los locales lograron una victoria por 2-1:

Minuto 36 | 0:1: El defensa visitante Kristoffer Ajer abrió el marcador, adelantando a los noruegos;

Minuto 38 | 1:1: Solo dos minutos después, João Cancelo igualó el marcador con un gran disparo;

Minuto 79 | 2:1: Gonçalo Ramos decidió el destino del partido, marcando el gol decisivo en los últimos minutos para dar la victoria a su equipo.

Tras este éxito, Portugal suma 12 puntos, consolidando su liderato con 4 victorias en 4 partidos. Noruega sigue última con 3 puntos.

Alemania pierde puntos en Atenas, los Países Bajos consolidan su liderato

Grecia — Alemania 0:0: En Atenas, los pupilos de Julian Nagelsmann no pudieron romper la defensa griega. El partido terminó en un empate sin goles. Alemania es 3ª con 5 puntos, mientras que la sorprendente Grecia suma 8 puntos y mantiene el 2º puesto.

Países Bajos — Serbia 2:1: La «Oranje» se enfrentó a una fuerte resistencia serbia. Al gol de Teun Koopmeiners en el minuto 31, los serbios respondieron con un disparo preciso de Cvetković. Joshua Zirkzee, que entró desde el banquillo, decidió el partido en el minuto 72. La victoria coloca a los Países Bajos como líderes del grupo con 8 puntos (Serbia sigue con 0 puntos).

Gales — Dinamarca 0:1: Los escandinavos consiguieron 3 puntos cruciales fuera de casa. El único gol fue obra de Rasmus Højlund, quien transformó un penalti con sangre fría en el minuto 75.

Todos los resultados y actas oficiales:

Grecia — Alemania 0:0

Grecia: Solakis, Saliakas, Mavropanos (Retsos, 78), Koulierakis, Tsimikas, Masouras, Kourbelis (Mouzakitīs, 68), Zafeiris, Kyziridis (Androutsos, 46), Pavlidis, Ioannidis (Kostoulas, 88).

Alemania: Urbig, Thiaw, Anton, Raum, Karl (El Mala, 64), Pavlovic, Bischof (Conte, 83), Scherhant, Wirtz, Burkardt (Woltemade, 64).

Países Bajos — Serbia 2:1

Goles: Koopmeiners (31), Zirkzee (72) — Cvetković (35).

Países Bajos: Verbruggen, Dumfries, van Dijk, Koopmeiners, van de Ven, Gravenberch, Veerman (Hato, 58), Reijnders (Timber, 82), Summerville, Lang (van Bommel, 58), Merdink (Zirkzee, 46).

Serbia: Milinković-Savić, Gudelj, Babić, Pavlović, Terzić (Kostić, 74), Nedeljković, Stanković (Maksimović, 66), Lukić, Samardžić (Živković, 73), Cvetković, Tadić.

Portugal — Noruega 2:1

Goles: Cancelo (38), Ramos (79) — Ajer (36).

Portugal: Costa, Cancelo (Dalot, 63), Dias, Veiga, Mendes, Palhinha (Neves, 63), Conceição, Vitinha, Fernandes, Ramos, Félix.

Noruega: Selvik, Aursnes, Ajer, Østigård, Wolfe, Berge, Berg, Schjelderup, Ødegaard, Nusa (Bobb, 74), Haaland (Larsen, 67).

Resultados de otros encuentros: