El Samsung Galaxy Z Fold 9 podría lanzarse con un cuerpo ultra delgado

Samsung planea cambios drásticos en el diseño de su próximo smartphone plegable insignia. Según la información difundida por el reconocido insider kro_roe, la compañía ha encargado a sus ingenieros reducir el grosor del nuevo Galaxy Z Fold 9 a solo 3,9 mm desplegado y 7,9 mm plegado. Se espera que estas cifras marquen un nuevo hito en la industria móvil. Así lo informa Ixbt.com informa .

Si el gigante tecnológico surcoreano logra alcanzar este ambicioso objetivo, el dispositivo de nueva generación será significativamente más delgado que los modelos anteriores. En concreto, el Galaxy Z Fold 9 será aproximadamente 1,8 mm más delgado plegado y 0,6 mm más delgado desplegado. Este es un paso importante hacia la creación de tecnologías ultra delgadas.

Novedades técnicas y cambios esperados

Por el momento, la información sobre el futuro buque insignia es escasa. Sin embargo, los insiders aseguran que, además de la reducción del grosor del cuerpo, podría aplicarse otra innovación importante. Según se informa, es probable que el Samsung Galaxy Z Fold 9 utilice tecnología de cámara oculta directamente bajo la pantalla, lo que permitirá ofrecer a los usuarios una pantalla completa y perfecta.

Cabe destacar que el insider kro_roe es conocido en el mundo tecnológico por la fiabilidad de sus informes. El año pasado, por ejemplo, predijo con precisión las fechas de inicio de las pruebas beta de la interfaz One UI 7. Por ello, sus filtraciones actuales están despertando un gran interés entre los entusiastas de la tecnología.

Fecha de lanzamiento y perspectivas

Si Samsung se mantiene fiel a su tradicional y meticuloso ciclo de producción, la presentación oficial del flagship Galaxy Z Fold 9 está prevista para el verano de 2027. Por ahora, el resto de las especificaciones técnicas del dispositivo se mantienen en secreto, pero la apuesta de la compañía por un diseño tan ultra delgado cambiará sin duda las tendencias del mercado.